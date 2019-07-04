Denizaltı yangını devlet sırrı

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, 1 Temmuz'da 14 kişinin hayatını kaybettiği denizaltı yangınının ayrıntılarının, gizli bilgileri içermesi nedeniyle açıklanmayacağını duyurdu. Peskov, “Bu bilgi devlet sırları kategorisine ait ve açıklanmayacak” dedi.

YASALARA UYGUN

Peskov, Devlet Başkanı Putin'e derhal bilgi verildiğini belirterek, “Bu tür bir bilginin kamuya açıklanmaması tamamen normaldir ve bu Rusya Federasyonu yasaları dahilindedir” dedi.

‘ZEHİRLİ DUMAN’

Savunma Bakanlığı, 14 denizcinin, denizin derinliklerindeki bir bilimsel araştırmada çıkan yangının ardından zehirli dumanı solumaları sonucu öldüğünü açıklamıştı. Geminin, gizli ve nükleer enerjili bir mini denizaltı olduğu iddia edilmişti.