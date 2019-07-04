Denizaltı faciasıyla ilgili Putin'den flaş açıklama: Nükleer güçle çalışıyordu

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, üç gün önce yangın çıkan denizaltının nükleer enerjiyle çalıştığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’dan bilgi aldığını açıklayan Putin, denizaltıdaki nükleer reaktörün kontrol altında olduğunu bildirdi.

Reuters’te yer alan habere göre, Rus yetkililer, 14 denizcinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan facianın detaylarını paylaşmamakla suçlanıyor.

Meydana gelen yangının pazartesi günü yaşandığı, fakat kamuoyu ile salı akşamı paylaşıldığı aktarılırken, deniz aracında bir nükleer reaktör bulunup bulunmadığı ise perşembe günü açıklandı.

Kremlin Sarayı’nda Savunma Bakanı Şoygu ile bir araya gelen Putin, yaşanan faciayla ilgili olarak ilk kez açıklama yaparak “denizaltıda bir nükleer enerjiyle çalıştığını” söyledi.

Kremlin kayıtlarına göre Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Devlet Başkanı Putin’e verdiği brifingde şunları kaydetti:

“Denizaltıdaki nükleer reaktör tamamen izole edilmiş durumda bulunuyor. Tam kapsamlı çalışır durumda olan reaktörü korumak için gerekli bütün tedbirler, mürettebat tarafından alındı.”

Şoygu, söz konusu brifinginde, çıkan yangının akü kompartımanından kaynaklandığını da notlarına ekledi.