Deniz aygırı Rus bilimcileri batırdı

Rusya Kuzey Filosu’ndan denizciler, Kuzey Kutbu’nun Rusya tarafından kontrol edilen bir parçasında, kutbun 900 km güneyinde yer alan bir takımada olan Franz Josef Toprakları’nda Rusya Coğrafya Topluluğu’yla ortak bir görevde yer alıyordu. Keşiften bir grup, Cape Heller’da şişme tekneyle karaya çıkmaya çalıştığında, dişi bir deniz aygırının saldırısına uğradı. Coğrafya Topluluğu tarafından yapılan açıklamada “Deniz aygırları muhtemelen yavruları için korkmuştu ve karaya çıkmak için kullanılan plastik tekneye saldırdı” ifadeleri kullanıldı. Açıklama “Tekne battı, ancak takım liderinin hızlı hareket etmesi sayesinde bir trajedi önlenmiş oldu” denildi.

(Star)