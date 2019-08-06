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06 Ağustos 2019 Salı 01:25:38 | Son Güncelleme: 06 Ağustos 2019 Salı 01:28:08

Demokratlara bomba gönderen Trump destekçisi Cesar Altieri Sayoc 20 yıl hapis cezası aldı

ABD'de Demokrat Partili siyasetçilere ve Başkan Donald Trump muhaliflerine içinde patlayıcı olan paketler gönderen Cesar Altieri Sayoc, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Florida eyaletinin Aventura bölgesinde yaşayan ve Cumhuriyetçi Partinin resmi üyesi 56 yaşındaki Sayoc'un cezası belli oldu.

Bugün New York'ta yapılan karar duruşmasında Sayoc, eski ABD Başkanı Barack Obama, eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Demokratların 2020 başkan aday adayları Senatör Kamala Harris, Cory Booker ve daha birçok isme bomba göndermenin de aralarında bulunduğu 65 suçtan suçlu bulundu.

Hakim Jed Rakoff'un nihai kararı açıklamasının ardından Sayoc'un ağlaması dikkati çekti. 

Karar esnasında, bomba içerikli paketleri gönderirken alkollü olduğunu savunan Sayoc, "Yaptıklarım için çok üzgünüm. Şu an ayık olarak ne kadar hasta bir adam olduğumu görüyorum. Keşke bu olanları geri alabilseydim. Hayatım boyunca hedef aldığım bu insanlardan özür dileyeceğim." ifadelerini kullandı. 

Öte yandan, Sayoc hakkında verdiği 20 yıl hapis cezasını "hak ettiğinden ne eksik ne fazla" olarak nitelendiren Hakim Rakoff, "Hiçbiri patlamasa da bu paketler sadece özgürlük haklarını kullanan söz konusu isimlere terörizm korkusunu yaşattı." dedi.

Trump destekçisi

ABD'de geçen yıl yapılan ara seçimler öncesi, ekim ayında eski ABD Başkanı Obama ve eski Dışişleri Bakanı Clinton da dahil olmak üzere birçok Demokrat Partili ismin adreslerine içinde "boru bombası" adı verilen bir düzenek bulunan olan paketler gönderilmişti.

Söz konusu paketlerin adreslerinden birisi de CNN'in New York ofisi olmuş, bina bomba alarmı nedeniyle tahliye edilmişti.

Paketleri gönderdiği belirlenen ve Florida'da gözaltına alınan Sayoc'un sosyal medya hesaplarında Trump yanlısı mesajlarının yanı sıra liberallere karşı komplo teorilerinin yer aldığı belirlenmişti.

(AA)

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