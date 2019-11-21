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21 Kasım 2019 Perşembe 10:17:13 | Son Güncelleme: 21 Kasım 2019 Perşembe 10:19:23

Demokratlar canlı yayında kapıştı: Putin benim başkan olmamı istemiyor

ABD'nin Atlanta kentinde yapılan ve NBC kanalından canlı yayınlanan oturumda 10 Demokrat aday adayı kozlarını paylaştı. Temsilciler Meclisinde devam eden azil soruşturması oturumlarında ortaya çıkan tabloyu değerlendiren Biden, "Bu oturumlar gösteriyor ki Trump benim karşısındaki aday olmamı istemiyor. Vladimir Putin benim başkan olmamı istemiyor." şeklinde konuştu.

Canlı yayına Demokratlar arasındaki yarışı halen önde götüren eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ile onu takip eden Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ve Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın yanı sıra Cory Booker, Pete Buttigieg, Tulsi Gabbard, Kamala Harris, Amy Klobuchar, Tom Steyer ve Andrew Yang katıldı.

Demokrat rakipleri 5. kez buluşturan canlı yayında ana gündem maddesi, Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisinde Başkan Donald Trump'a yönelik yürütülen azil soruşturması oturumları oldu.

Önceki tartışmalara kıyasla daha sakin geçen canlı yayında Demokrat aday adayları, Trump'ın Ukrayna konusunda yasaları ihlal ettiği ve "koltuğunu siyasi rakiplerine karşı kullandığı" iddiasında birleşti.

"Putin benim başkan olmamı istemiyor"

Temsilciler Meclisinde devam eden azil soruşturması oturumlarında ortaya çıkan tabloyu değerlendiren Biden, "Bu oturumlar gösteriyor ki Trump benim karşısındaki aday olmamı istemiyor. Vladimir Putin benim başkan olmamı istemiyor." şeklinde konuştu.

Warren, kimsenin yasalardan daha üstün olamayacağı mesajını verirken, Trump'a yönelik soruşturmada sonuna kadar gidilmesi gerektiğini savundu.

Buna karşılık Sanders ise sürekli Trump merkezli tartışmalar yapmanın Demokratların enerjisini harcadığına dikkat çekerek, "Sadece kendimizi Donald Trump'la uğraşarak tüketemeyiz, eğer böyle yaparsak seçimi kaybederiz." yorumunu yaptı.

Öte yandan yayına katılan isimler arasındaki vergi sistemi ve sağlık sistemi reformu konularındaki net ayrışmanın devam ettiği görüldü.

Tartışmada dış politikayla ilgili konular zayıf bir şekilde ele alınırken, Yahudi kökenli olmasına karşın zaman zaman İsrail'e yönelik eleştirel açıklamalarıyla dikkat çeken Sanders'ın Filistin hakkındaki sözleri hem salonda hem de sosyal medyada geniş destek buldu.

"Filistin halkına saygı göstererek davranmalıyız"

Sanders'ın, "Filistin halkına hak ettikleri şekilde saygı ve izzet göstererek davranmalıyız. Gazze'de halen devam eden durum sürdürülemez, gençler arasındaki işsizlik oranı yüzde 70-80'lere çıkmıştır." şeklindeki ifadeleri salonda bulunanlardan büyük alkış aldı.

Demokratlarda aday adaylığı yarışını kamuoyu yoklamalarında eski Başkan Yardımcısı Biden önde götürüyor.

ABD'de 59. başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020'de yapılacak.

(AA)

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