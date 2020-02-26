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26 Şubat 2020 Çarşamba 20:47:25 | Son Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 20:49:48

Demokrat seçmenin Bernie Sanders'ın Trump'ı yenebileceğine dair inancı artıyor

ABD'de yapılan bir anket, Demokrat seçmenlerin başkanlık seçimlerinde Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın, Başkan Donald Trump'ı yenebileceğine olan inancının arttığını gösterdi.

Reuters ve Ipsos'un 17-25 Şubat tarihlerinde yaptığı anket, Demokrat seçmenlerin gözünde Donald Trump'ı yenebilecek aday adayı olarak Bernie Sanders'ın öne çıktığını ortaya koydu.

Ankette, "Trump'ı kimin yenebileceği" sorusuna Demokrat seçmenlerin yüzde 26'sı Sanders yanıtını verirken, seçmenlerin yüzde 20'si milyarder iş adamı Michael Bloomberg'i yüzde 17'si ise Biden'ı işaret etti.

SANDERS'İN ÖN SEÇİMLERDEKİ BAŞARISI

Sanders'ın ilk 3 ön seçimden yüksek oyla çıkmasının Demokratlar'ın Sanders'a bakışını değiştirdiği görüldü.

Reuters ve Ipsos'un geçen ayki anketinde seçmenlerin yüzde 27'si Biden'ın Trump'ı yenebileceğini belirtmiş, sadece yüzde 17'si Sanders'ı desteklemişti.

Analistler, Sanders'ın özellikle ırkçılık karşıtı söylemleri ve sağlık konusunda vaatleriyle desteğini artırdığını kaydediyor.

SANDERS 2 EYALETTE KAZANMIŞTI

ABD'de 3 Şubat'ta Iowa'da yapılan tartışmalı ön seçimlerde Buttigieg, Sanders'ı kıl payı geçerek birinci olmuş, 11 Şubat'ta New Hampshire'da ve 22 Şubat'ta Nevada'da yapılan ön seçimleri ise Sanders kazanmıştı.

Diğer yandan Demokrat Partinin "favorisi" olarak yarışa katılan Joe Biden, hem Iowa'da hem de New Hampshire'da hayal kırıklığı yaşamıştı.

Iowa'daki yarışı yüzde 15,8 oy oranıyla 4. sırada tamamlayan Biden, New Hampshire'da da oyların sadece 8,4'ünü alarak ancak 5. olabilmişti. Biden, Nevada'da yapılan ön seçimi ise ikinci sırada tamamlamıştı.

ÖN SEÇİMLER İÇİN ÖNEMLİ TARİH 3 MART

ABD'de bir sonraki ön seçim, cumartesi günü Güney Carolina eyaletinde düzenlenecek.

Demokratlar açısından California, Teksas, Minnesota, Colorado, Kuzey Carolina ve Virginia'nın da aralarında bulunduğu 14 eyaleti kapsayan ön seçimlerin yapılacağı 3 Mart ise kritik tarih olarak görülüyor.

3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerini kazanacak isim 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak.

AA

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