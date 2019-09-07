'Demir Adam'a hacker şoku

ÇEKİLİŞ DÜZENLENDİLER

Hesabın ele geçirilmesinden hemen sonra “2000 kişiye telefon ve çok daha fazlasını Instagram Hikâyemde hediye ediyorum” ifadesiyle çekiliş gönderisi paylaşıldı. 43 milyon takipçisi bulunan hesabın kim veya kimler tarafından ele geçirildiği bilinmiyor. Robert Downey’in ekibi, birkaç saat süren çabanın ardından hesapları hackerların elinden geri aldıklarını duyurdu.