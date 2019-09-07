07 Eylül 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 07 Eylül 2019 Cumartesi 00:50:41
'Demir Adam'a hacker şoku
Iron Man ya da Tony Stark olarak bildiğimiz ABD’li oyuncu Robert Downey Jr’ın Instagram hesabı hacklendi.
ÇEKİLİŞ DÜZENLENDİLER
Hesabın ele geçirilmesinden hemen sonra “2000 kişiye telefon ve çok daha fazlasını Instagram Hikâyemde hediye ediyorum” ifadesiyle çekiliş gönderisi paylaşıldı. 43 milyon takipçisi bulunan hesabın kim veya kimler tarafından ele geçirildiği bilinmiyor. Robert Downey’in ekibi, birkaç saat süren çabanın ardından hesapları hackerların elinden geri aldıklarını duyurdu.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT