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20 Kasım 2019 Çarşamba 18:14:01 | Son Güncelleme: 20 Kasım 2019 Çarşamba 18:15:00

'DEAŞ'lıların ülkeye gönderilmemesi konusunda Türkiye'yi ikna edemedik'

Hollanda'lı Bakan Grapperhaus terör örgütü DEAŞ'lı iki teröristin ülkeye gönderilmemesi konusunda Türkiye'yi ikna edemediklerini açıkladı.

Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Fred Grapperhaus terör örgütü DEAŞ'lı iki kadının ülkeye gönderilmemesi konusunda Türkiye'yi ikna edemediklerini söyledi.

Kamu yayın kuruluşu NOS'taki habere göre, Grapperhaus DEAŞ'lıların Türkiye tarafından Hollanda'ya gönderilmesine ilişkin basına açıklamada bulundu.

DEAŞ’lıların sınır dışı edilmemesine yönelik Türk meslektaşının fikrini değiştirmek için her şeyi denediğini ifade eden Grapperhaus, fakat bir sonuca ulaşamadığını belirtti.

"TÜRKİYE İLE GELCEKTEKİ İŞ BİRLİĞİ KONUSUNDA İYİMSERİZ"

Türkiye'nin salı akşamı DEAŞ'lı 2 kadını sınır dışı etmesini "büyük hayal kırıklığı" olarak gördüğünü söyleyen Grapperhaus, her şeye rağmen Türkiye ile gelecekteki iş birliği konusunda iyimser olduğunu vurguladı.

Türkiye’de, Hollanda vatandaşlığı elinden alınmış birkaç DEAŞ’lının daha bulunduğunu anlatan Grapperhaus, bu kişilerin sınır dışı edilmesiyle ilgili henüz bilgisi olmadığının altını çizdi.

Grapperhaus yaptığı yazılı açıklamada da hükümetin Hollanda vatandaşı olmayan DEAŞ’lı kadının sınır dışı edilmesini "istenmeyen bir durum" olduğunu ve tüm çabalara rağmen Türkiye'nin bunu yapmasını "üzücü" olarak gördüklerini belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Bakanlığın farklı telefon görüşmeleri yaptığını kaydeden Grapperhaus, vatandaşlığı elinden alınmış kadının "istenmeyen yabancı" ilan edildiğini ve bu nedenle Hollanda’ya geri gelmemesi gerektiğini bildirdiklerini ifade etti.

Grapperhaus söz konusu DEAŞ'lı kadının, yargılandıktan sonra kendi ülkesi olan Fas’a sınır dışı edileceği bilgisini paylaştı.

Hollanda Savcılığından yapılan yazılı açıklamada da Suriye'den Türkiye'ye geçen ve sınır dışı edilen iki DEAŞ'lı kadın teröristin salı akşamı Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda gözaltına alındığı duyurulmuştu.

AA

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