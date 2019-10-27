"DEAŞ teröristbaşı Ebu Bekir Bağdadi İdlib'te öldürüldü"

ABD'nin, terör örgütü DEAŞ'ın başı Ebubekir el-Bağdadi'yi İdlib'de öldürdüğü iddia edilen operasyonda ABD birlikleri geceyarısı helikopterle indirme yaparak yaklaşık 4 saat süren çatışmaya girdi.

Gece yarısı 00.00 sularında bölgeye 8 ABD helikopteri ve 2 insansız hava aracı (İHA) gelerek Barişa köyü yakınlarındaki hedefi bir buçuk saat boyunca yoğun ateş altına aldı. Helikopterlere, yerden ağır silahlarla karşılık verildi. Yaklaşık 1,5 saat süren ilk çatışmaların ardından helikopterler bölgeden ayrıldı. Yarım saat sonra geri dönen helikopterler saldırıya devam etti. Bu sırada helikopterlerden ABD özel kuvvetleri olduğu düşünülen unsurlar yere indirildi. Çatışmaların ikinci kısmı 2,5 saat kadar sürdü. Helikopterler yaklaşık dört saat süren operasyonun ardından bölgeden ayrıldı. Bölgeye giden sağlık ekipleri, AA muhabirine, saldırının meydana geldiği noktada tamamen yıkılmış bir ev ile etrafında yanmış bazı çadırlar gördüklerini bildirdi. Sağlık ekipleri, olay yerinde 3 erkek, 3 kadın ve 1 çocuk olmak üzere toplam 7 kişinin cesedine ulaştıklarını, 5 yaralıya da ilk müdahalede bulundukları bilgisini paylaştı.

İŞTE ÖLDÜRÜLME ANI OLDUĞU İDDİA EDİLEN VİDEO

Reuters haber ajansına konuşan ABD'li bir yetkili Amerikan Kuvvetleri'nin Ebu Bekir el Bağdadi'ye yönelik bir operasyon gerçekleştirdiğini söyledi. Ancak operasyonun yeri ve detaylarını açıklamadı.

İdlib'deki Suriye hava sahası Rusya tarafından kontrol ediliyor.

Newsweek Dergisi'nin internet sitesine konuşan ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili, Amerikan helikopterlerinin İdlib'in kuzey doğusunda uçtuğunu ve özel bir operasyon yaptığını söyledi. Ancak hedefteki ismin kim olduğuyla ilgili bilgi vermedi. Yine newsweek'e konuşan bir başka Amerikalı askeri yetkili ise operasyonu doğruladı ve Bağdadi'nin operasyon sonucunda öldürüldüğünü ifade etti.

Haberde ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un öldürülen kişinin çok yüksek ihtimalle Bağdadi olduğunu ancak bunun henüz doğrulanmadığını Beyaz Saray'a ilettiği kaydedildi.

TRUMP: BÜYÜK BİR ŞEY OLDU

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter'dan "kısa süre önce çok büyük bir şey oldu" mesajını paylaştı. Ancak Trump detay vermedi. Beyaz Saray'dan ise Trump'ın bugün Türkiye saatiyle 16.00'da çok önemli bir açıklama yapacağı bilgisi paylaşıldı.

ÜZERİNDEKİ BOMBAYI PATLATTI İDDİASI

ABD Başkanı Donald Trump'ın "çok büyük bir şey oldu" paylaşımı tüm dünyada merak uyandırırken Newsweek haber sitesinin iddiasına göre Pentagon yetkilisi "Bağdadi üzerindeki bombalı yeleği patlatarak intihar etti" açıklamasını yaptığı söylendi.