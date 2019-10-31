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31 Ekim 2019 Perşembe 19:08:01 | Son Güncelleme: 31 Ekim 2019 Perşembe 19:54:12

DEAŞ, Bağdadi ve Muhacir'in öldürüldüğünü doğruladı

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde DEAŞ terör örgütü elebaşı Ebubekir el-Bağdadi ve sözcüsü El Muhacir'in öldürüldüğünü açıklamıştı. DEAŞ da bugün ABD'nin açıklamalarını doğruladı. Ayrıca, DEAŞ'ın yeni liderinin 'Ebu İbrahim El-Haşimi El-Kureyşi' olduğu açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde DEAŞ terör örgütü elebaşı Ebubekir el-Bağdadi ve sözcüsü El Muhacir'in öldürüldüğünü açıklamıştı. Terör örgütü DEAŞ, Bağdadi ve El-Muhacir'in öldürüldüğünü doğruladı. DEAŞ'ın yeni liderinin 'Ebu İbrahim El-Haşimi El-Kureyşi' olduğu açıklandı.

ABD'nin Suriye'nin İdlib vilayetinde DEAŞ lideri Ebubekir el Bağdadi'yi öldürdüğünün cumartesi sızması ve pazar günü resmen açıklanması sonrası örgütten doğrulama geldi.

YENİ LİDER EL KUREYŞİ

DEAŞ, hem Bağdadi'nin hem de örgüt sözcüsü Ebu Hasan el Muhacir'in öldürüldüğünü teyit eden ses kaydı yayımladı. Ses kaydında örgüt liderliğine Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin getirildiği duyuruldu.

OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANMIŞTI

Öte yandan, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından, terör örgütü DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonunun görüntülerini yayınlanmıştı.

CENTCOM Komutanı Kenneth McKenzie, açıklamasında "(Bağdadi'nin) Gizlendiği yerde kısa süreli ve eyleme geçirilebilir istihbaratı elde ettiğimiz netleştiğinde, onu yakalamak veya öldürmek için tasarlanmış bir infaz planı geliştirdik ve görev için özel bir operasyon ekibi hazırlamaya başladık. Misyonun ana taslağı Suriye'de önceden düzenlemiş olan özel operasyon kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen bir helikopter saldırısıydı" ifadelerini kullanmıştı.

EBUBEKİR EL BAĞDADİ KİMDİR?

Geçtiğimiz yıllarda sık sık öldüğüne dair iddiaların ortaya atıldığı Bağdadi en son mayıs ayında kamuoyunun karşısına çıkmıştı. Aslen Iraklı olan Bağdadi, ABD'nin 2003'teki Irak işgali sonrasında radikaller arasına katılmıştı. El Kaide'ye katılan ve kısa süre içerisinde örgütte sözü dinlenen biri haline gelen Bağdadi, daha sonra El Kaide içerisinden ayrılan bir grupla DEAŞ'ı kurmuş ve 2010'da başına geçmişti.

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