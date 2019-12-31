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31 Aralık 2019 Salı 07:40:26 | Son Güncelleme: 31 Aralık 2019 Salı 07:55:08

Darfur kabilelerin kanlı çatışması

Darfur'da iki kabile arasında cereyan eden çatışma sonucu 5 kişinin öldüğü, 6 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Sudan'ın batısındaki Darfur bölgesinde iki kabile arasındaki çatışmada 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Sudan resmi haber ajansının Batı Darfur eyaleti güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberine göre, iki kabile arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi bıçakla yaralanarak hayatını kaybetti. Diğer kabile mensuplarının da dahil olduğu ve silahların kullanıldığı kavganın büyümesi sonucu, iki taraftan toplam 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Polis, vatandaşlardan kendilerine yardımcı olmalarını isterken, kamu ve özel mülkiyete zarar verilmemesi konusunda halkı uyardı.

Sudan Doktorlar Komitesi, çatışma bölgesindeki tek hastanenin kapalı olduğunu, yaralı sayısının tespit edilemediğini bildirmişti.

BÖLGEYE TAKVİYE BİRLİKLER GÖNDERİLDİ

Sudan Egemenlik Konseyi, çatışmaların ardından bölgeye takviye askeri birliklerin gönderildiğini açıkladı.

Darfur'daki silahlı hareketlerle barış görüşmelerinin 24 saatliğine askıya alındığı belirtilen açıklamada, olayla ilgili araştırma komisyonu kurulacağı kaydedildi.

Hükümetle silahlı hareketler, cumartesi günü, Darfur bölgesinin durumuyla ilgili özel bir çerçeve anlaşması imzalamıştı.

Güney Sudan'ın ara buluculuğunda 10 Aralık'ta silahlı hareketlerle yeni müzakere turu başlamıştı.

BM raporlarına göre, Darfur bölgesinde, 2003'ten bu yana hükümet güçleriyle ayrılıkçı silahlı hareketler arasındaki çatışmalarda, yaklaşık 300 bin kişi hayatını kaybetti, 2,5 milyon kişi yerlerinden edildi.

AA

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