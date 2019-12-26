Darbenin nedeni lityum

Bolivya’nın, ABD’den ziyade Rusya ve Çin’le lityum konusunda anlaşma yapmasını Washington yönetiminin “affetmediğini” belirten Morales, “Biz 10 milyon nüfuslu küçük bir ülke olarak, lityumu sanayileştirmeye başladık. Yakında lityumun fiyatını belirleyecektik. Bu yüzden lityuma karşı bir darbe olduğuna kesinlikle inanıyorum” dedi. Dünyadaki lityum rezervinin yüzde 60’ı Bolivya’da bulunuyor.