26 Aralık 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 25 Aralık 2019 Çarşamba 22:30:25
Darbenin nedeni lityum
Bolivya’da, muhaliflerin ve ordunun baskısıyla istifa ettikten sonra önce Meksika’ya, ardından Arjantin’e sığınan eski Devlet Başkanı Evo Morales, kendisine karşı yapılan darbe’nin arkasında ülkenin zengin lityum kaynaklarına göz diken ABD’nin olduğunu öne sürdü.
Bolivya’nın, ABD’den ziyade Rusya ve Çin’le lityum konusunda anlaşma yapmasını Washington yönetiminin “affetmediğini” belirten Morales, “Biz 10 milyon nüfuslu küçük bir ülke olarak, lityumu sanayileştirmeye başladık. Yakında lityumun fiyatını belirleyecektik. Bu yüzden lityuma karşı bir darbe olduğuna kesinlikle inanıyorum” dedi. Dünyadaki lityum rezervinin yüzde 60’ı Bolivya’da bulunuyor.
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