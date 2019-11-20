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20 Kasım 2019 Çarşamba 16:30:32 | Son Güncelleme: 20 Kasım 2019 Çarşamba 17:54:30

Darbeci Sisi'nin yolsuzluklarını ifşa eden iş adamı Muhammed Ali, muhalefet cephesi kuruyor

Sosyal medyadan yayımladığı videolarla Mısır'da darbeci Sisi yönetiminin yolsuzluklarını ortaya çıkaran Mısırlı müteahhit Muhammed Ali, rejime karşı yeni muhalefet cephesi oluşturduğunu açıkladı. Halktan büyük destek alan Ali, "Gündemlerimizden ve inançlarımızdan bağımsız olarak yeni bir milli muhalefet cephesi oluşturuyoruz." dedi.

Ali, Londra'da düzenlediği basın toplantısında, sesini duyurmak amacıyla bir dizi Avrupa başkentiyle ABD'yi kapsayan bir tura başladığını bildirdi.

"İngiltere'de ve Batı'daki kamuoylarının Mısır'daki gerçekler konusunda daha iyi bilgilendirilmeye ihtiyacı var." ifadesini kullanan Ali, ülkesiyle ilgili bazı sayıları paylaştı.

Ali, Mısır'ın 100 milyonu aşkın nüfusuyla en büyük Arap ülkesi olduğunu belirterek, resmi sayılara göre, ülkede halkın üçte birinin yoksulluk içinde yaşadığına ve 60 bin siyasi mahkum bulunduğuna dikkati çekti.

Nil Nehri'nin kötü idare edildiğine ve Etiyopya ile yaşanan baraj ihtilafına da işaret eden Ali, "Bu sadece Mısır için değil, Avrupa için de ciddi bir tehdit. İnsanlar bir kez susuz kaldı mı ilk hedefleri Avrupa olacaktır. Bu, mevcut Mısır rejiminin hem Mısırlılar hem de Avrupa ülkelerinin bölgesel çıkarları için tehdit olduğu anlamına geliyor." diye konuştu.

Ali, "Tüm Avrupa ülkelerini, Sisi rejimine verdikleri desteği gözden geçirmeye çağırıyorum." ifadesini kullanarak, farklı kesimlerden Mısırlı liderlerle görüştüğünü ve rejimle mücadele için yeni bir yol haritası belirlediğini kaydetti.

Darbeci Sisi'yi devirmek için yeni muhalefet cephesi

"Gündemlerimizden ve inançlarımızdan bağımsız olarak yeni bir milli muhalefet cephesi oluşturuyoruz." diyen Ali, eğitimden sağlığa, ekonomiden bilimsel araştırmaya kadar bağımsız Mısırlı uzmanlardan oluşacak bir ekibin, Sisi sonrası dönem için bir alternatif hazırlayacağını söyledi.

Ali, tüm Mısırlı uzmanlara bu platforma katılmaları çağrısında bulunarak, darbeci Sisi rejimini devirmeye dönük bir dizi eylem ve etkinliği de yakında duyuracaklarını dile getirdi.

Sosyal medyada "Sisi bu kadar yeter" etiketiyle halkı eyleme çağırmıştı

İspanya'da yaşayan Ali, sosyal medyadan eylülün başından itibaren yayımlamaya başladığı videolarda, yönetimi "yolsuzlukla" suçlamış ve iddiaları kısa sürede Mısır kamuoyunda karşılık bulmuştu. 

Takipçi sayısı hızla artan Ali, 16 Eylül'de sosyal medyadan başlattığı "Sisi bu kadar yeter" etiketiyle halkı eyleme çağırmıştı.

Ali'nin çağrısı üzerine 20 Eylül Cuma akşamı harekete geçen eylemci gruplar, 2013'ten sonra ilk kez Tahrir Meydanı'na çıkmıştı.

Gösterilere müdahale eden polis, yaklaşık 1000 protestocuyu gözaltına almıştı.

AA

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