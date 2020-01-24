Darbeci Sisi yönetimi yine haddini aştı! Türkiye'ye akılalmaz suçlama
Darbeci Sisi yönetiminden Libya ile ilgili asılsız iddialar gelmeye devam ediyor. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, Türkiye’yi 'Libya'da büyüyen karışıklık ve kaosun sebebi Türkiye. Türkiye, bu Arap ülkesine askeri müdahale peşinde' diyerek skandal suçlamalarda bulundu.
Mısır medyasında yer alan haberlere göre, Cezayir'de yapılan ve Libya'ya komşu 6 ülkenin dışişleri bakanlarının katıldığı toplantının açılışında konuşan Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, "Libya'da büyüyen karışıklık ve kaosun sebebi Türkiye. Türkiye, bu Arap ülkesine askeri müdahale peşinde" diyerek büyük bir skandala imza attı.
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Mısırlı bakan, Libya'daki çatışmanın sadece politik olmadığını savunarak, "Bu ülkedeki mevcut durum, doğrudan yerel terörist grupların faaliyetiyle ilgilidir. Suriye'den gelen aşırılık yanlıları bu gruplara destek veriyor" ifadelerini kullandı.
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Şükrü, "Eğer Libyalı taraflar ve uluslararası toplum, Berlin konferansının sonuç bildirgesinde belirtilen yükümlülükleri üzerine alırsa Libya'ya barış ve istikrar gelecek" diye ekledi.
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