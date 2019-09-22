Darbeci Sisi’ye isyan

Ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi’ye karşı düzenlenen askeri darbenin başındaki isim olan Abdulfettah el Sisi, Mısır halkını canından bezdirdi. Sürgünde yaşadığı İspanya’dan Sisi’ye muhalefet eden Mısırlı iş insanı Muhammed Ali’nin, Sisi ve orduyu yolsuzlukla suçlamasının ardından halk, önceki akşam sokaklara döküldü.

TAHRİR’DE SERT MÜDAHALE

Başkent Kahire, İskenderiye, Şarkiyye, Dumyat ve Suveyş’te, Sisi karşıtı gösteriler yapıldı. Kahire’deki eylem, Arap Baharı’ndaki gösterilerin merkezi olan Tahrir Meydanı’nda düzenlendi. Polis, yüzlerce kişinin katıldığı gösterilere plastik mermi ve gözyaşartıcı gazla müdahalede bulundu. Tahrir Meydanı’na çıkan caddelere dağılan eylemcilerle güvenlik güçleri arasında zaman zaman arbede yaşandı. Polisin çok sayıda göstericiyi gözaltına aldığı belirtildi. Ülke dışından yayın yapan muhalefete yakın televizyon kanalları ve sosyal medyada onlarca gösteri ve eylem görüntüsü yayınlandı. Eylemcilerin 30 yıllık Hüsnü Mübarek yönetiminin devrildiği 25 Ocak Devrimi esnasında kullandığı “defol” anlamına gelen “İrhal” şeklinde sloganlar attığı duyuldu. Twitter hesaplarında da “Tahrir Meydanı” hashtag'i gösterilerden sonra en çok dolaşan etiket haline geldi. Twitter’da bir milyon kişi, mesajlarıyla eylemlere destek verdi.

ABD'DE DE PROTESTO EDİLDİ

Mısır’da 2013 yılında Muhammed Mursi’nin devrildiği darbenin elebaşı olan eski General Sisi, 2014’te katılım oranının yüzde 50’nin altında kaldığı seçimde oyların yüzde 97’sini alarak cumhurbaşkanı seçilmişti. Bu arada Sisi, dün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere New York’a gitti. Sisi’nin kalacağı otelin önünde, onlarca kişinin katıldığı protesto eylemi düzenlendi.