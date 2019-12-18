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18 Aralık 2019 Çarşamba 14:40:41 | Son Güncelleme: 18 Aralık 2019 Çarşamba 14:43:36

Darbeci Sisi, Katar'la uzlaşı çabalarını değerlendirdi

Katar ile uzlaşı çabalarının başarıya ulaşmasını ve diğer ülkelerin iç işlerine karışılmayacağı gerçek bir ilişki başlatılmasını umuyoruz.

Darbeci Abdulfettah es-Sisi, Katar’a ambargo uygulayan ülkelerin tutumlarında değişiklik olmadığını söyledi.

Mısır’ın Şarm eş-Şeyh kentinde düzenlenen Gençlik Konferansı’nın ardından gazetecilerle bir araya gelen Sisi, bir soru üzerine Katar krizini değerlendirdi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile Mısır'ın krizin başında, Katar yönetiminden açık talepleri bulunduğunu kaydeden Sisi, "13 maddeden oluşan taleplerimizi kamuoyuna duyurmuştuk. Katarla uzlaşı girişimleri var ancak bu konuda değişen bir durum yok. Çabaların başarıya ulaşmasını ve diğer ülkelerin iç işlerine karışılmayacağı gerçek bir ilişki başlatılmasını umuyoruz." dedi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Katar ile sağlıklı ve gerçek bir ilişki için önce karşılıklı güven ortamının oluşması meselesini değerlendirdiklerini ve görüşmelerin başarılı olmasını temenni ettiklerini kaydetti.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani 16 Aralık Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan ile prensipte anlaştıklarını ve kapılarının iletişim için açık olduğunu söylemişti.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

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