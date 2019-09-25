"Darbeci sisi beni öldürtmek istiyor"

İspanya'da sürgünde yaşayan işadamı Muhammed Ali, yayınladığı videolarla darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Sisi’yi çok sayıda yolsuzlukla suçlamıştı. Ali, 23 Eylül akşamı paylaştığı bir videoda, Mısır istihbaratının peşinde olduğunu söyledi. Muhammed Ali, başına bir iş gelirse bundan, kendisini korumadıkları için İspanyol makamlarının sorumlu olacağını söyledi. İşadamı, son yayımladığı videoda, “Gelecek cuma bir milyon kişilik yürüyüş yapacağız. Hazırlanmak ve büyük meydanlara gitmek için bir haftamız var. Savunma bakanından Sisi'nin gittiğini söyleyen bir yanıt bekliyorum. Bir karar almanızı bekliyorum” demişti.

VATANDAŞLIK TEHDİDİ

Bu arada Middle East Monitor'un haberine göre Mısırlı avukat Leila Maklad, aktör, film yapımcısı ve müteahhit olan Muhammed Ali Abdel Khaleq’in vatandaşlığının iptali için savcılığa başvurdu. Haberde iptal talebine gerekçe olarak, “Ali'nin Mısır ordusuna hakaret etmesi ve Mısır devletinin politik önderliğine karşı gösteriler düzenlemek üzere çağrı yapması” gösterildi.

SUBAYLARDAN ÇAĞRI

Öte yandan Mısır’da bir grup subay, halka sokağa çıkmaları için çağrı yaptı. Eski Genelkurmay Başkanı Korgeneral Sami Anan'a sadık kaldıklarını duyuran Mısır Subay Cephesi, sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada, Sisi'nin görevden alınmasını istedi. Halka, Sisi’yi protesto etmek için sokağa çıkmaları çağrısı yapan subaylar, “Göstericileri koruyacağımız taahhüdünü veriyoruz” dedi.