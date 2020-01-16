  • Bist 100
    120939
  • Dolar
    5,8812
  • Euro
    6,5631
  • Altın
    293,4590
İstanbul
4 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Körfez diken üstünde Körfez diken üstünde
Libya konferansına Yunanistan davet edilmedi: Cezayir ve Kongo bile çağrıldı, ama Yunanistan yok! Libya konferansına Yunanistan davet edilmedi: Cezayir ve Kongo bile çağrıldı, ama Yunanistan yok!
Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov: Türkiye, ilave S-400 alabilir Rusya Başbakan Yardımcısı Borisov: Türkiye, ilave S-400 alabilir
Son Dakika... Hakurk bölgesinde 3 terörist öldürüldü Son Dakika... Hakurk bölgesinde 3 terörist öldürüldü
İsrail, 2020 raporu tehdit değerlendirmesinde Türkiye'yi tehdit listesine aldı İsrail, 2020 raporu tehdit değerlendirmesinde Türkiye'yi tehdit listesine aldı
15 bin TL'lik indirim vatandaşı sevindirdi: 380 bin kişi aracını trafikten çekti 15 bin TL'lik indirim vatandaşı sevindirdi: 380 bin kişi aracını trafikten çekti
Hakkâri'de 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralı Hakkâri'de 2 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralı
Darbeci Hafter'in savaşa devam kararının altından BAE çıktı Darbeci Hafter'in savaşa devam kararının altından BAE çıktı
Meteoroloji'den fırtına uyarısı Meteoroloji'den fırtına uyarısı
Netanyahu iktidara tekrar gelirse müzakereler tehlikede Netanyahu iktidara tekrar gelirse müzakereler tehlikede
Yanardağ patlaması 82 bin kişiyi tahliye ettirdi Yanardağ patlaması 82 bin kişiyi tahliye ettirdi
Pakistan: Arabuluculuk teklif etmedik Pakistan: Arabuluculuk teklif etmedik
Ölü inek etinden 27 kişi şarbona yakalandı Ölü inek etinden 27 kişi şarbona yakalandı
Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi açıklaması Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi açıklaması
Terör devleti İsrail savaş uçakları Gazze'yi hedef aldı Terör devleti İsrail savaş uçakları Gazze'yi hedef aldı
18 suçtan 36 yıl hapis cezası bulunan karı- koca yakalandı 18 suçtan 36 yıl hapis cezası bulunan karı- koca yakalandı
Mesut Özil: Yaşayacağız ve göreceğiz Mesut Özil: Yaşayacağız ve göreceğiz
Vedat Muriqi için Premier Lig'den iki teklif Vedat Muriqi için Premier Lig'den iki teklif
Nihat Özdemir: Cumhurbaşkanımızla çok yararlı bir görüşme oldu Nihat Özdemir: Cumhurbaşkanımızla çok yararlı bir görüşme oldu
Arkeoloğun ölümünde korkunç iddia! Sır mektup Arkeoloğun ölümünde korkunç iddia! Sır mektup
Rabia Naz Vatan'ın ölümünün araştırılması komisyonu çalışmalarını sürdürüyor Rabia Naz Vatan'ın ölümünün araştırılması komisyonu çalışmalarını sürdürüyor
İran Dışişleri Bakanı Zarif: İran nükleer anlaşmanın yeniden müzakere edilmesine hayır diyor İran Dışişleri Bakanı Zarif: İran nükleer anlaşmanın yeniden müzakere edilmesine hayır diyor
ABD Dışişleri Bakanlığından 'AA çalışanı gazetecileri serbest bırakın' çağrısı ABD Dışişleri Bakanlığından 'AA çalışanı gazetecileri serbest bırakın' çağrısı
Hava üssü gibi okul Hava üssü gibi okul

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

16 Ocak 2020 Perşembe 07:47:35 | Son Güncelleme: 16 Ocak 2020 Perşembe 08:16:49

Darbeci Hafter'in savaşa devam kararının altından BAE çıktı

Moskova’da ateşkese imza atması beklenen darbeci Hafter'in, bir çok ülkedeki katliamın sponsoru olan BAE’nin telkiniyle son anda masadan kalkarak savaşa devam kararı aldığı ortaya çıktı.

Suriye, Irak ve Yemen’i kan gölüne çeviren BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed, Libya’yı da mahvediyor. 

Moskova’yı ansızın terk ettikten sonra ateşkes kararı için iki gün daha süre isteyen darbeci Hafter, Libya’da savaşın devam edeceğini, ateşkesin de bittiğini açıkladı. Kararı bildiren Tobruk Merkezli Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, Türkiye ve Rusya’nın 12 Ocak’ta yerel saatle 00.00’da hayata geçmek üzere yaptığı ateşkes çağrısına “Rusya Devlet Başkası Vladimir Putin’e saygılarından” dolayı olumlu yanıt verdiklerini iddia ederek, ‘ateşkesin kendileri için sona erdiğini ve savaşın devam edeceğini’ kaydetti. Salih, tüm saldırılarına rağmen Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçlerini neden geriletemedikleri yönündeki bir soruyu ise “Türkiye’nin müdahalesi Trablus’un geri alınması savaşında sonuç elde etmemizi geciktirdi” şeklinde cevapladı.

Müzakereler öncesi ‘ateşkese olumlu baktığını’ savunan Hafter tarafının Rusya’yı yarı yolda bırakması sonrası gözler, Moskova’daki görüşmeleri kimlerin kesintiye uğrattığına çevrildi. İddiaların odağında Hafter’in baş destekçisi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) var. Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, sürece BAE’nin engel olduğunu söyledi. Trablus’taki basın toplantısında Mişri, “Ateşkes görüşmelerinde Hafter tarafında Körfez ülkelerinden temsilciler de vardı. Bu temsilcilerden biri olan BAE’nin Moskova Maslahatgüzarı, Libya’da ateşkes anlaşmasının yapılamamasının nedenlerinden biridir. Rusya’nın ateşkes önerisi, saldırgan tarafın (Hafter güçleri) kabul edeceği şekilde hazırlanmıştı” dedi.

Türkiye destekli UMH askerleri Hafter saldırılarına karşı Trablus çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı. UMH saflarında çok sayıda keskin nişancı da görev yapıyor.

HAFTER MİLİSLERE SÖZ GEÇİREMEDİ

Muhtelif UMH kaynakları da Hafter’in Moskova’dan ayrılmasını, ‘müttefiklerinin baskısına’ bağlıyor. UMH Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Seyyale, “Şüphesiz müttefiklerinin baskısı var. Ama şimdi kimin barış, kimin savaş istediği açıkça belli oldu” yorumunda bulunurken, Al Jazeera TV’ye konuşan Libyalı siyasi analist Velid Ertime ise Hafter’in kararında BAE etkisine dikkat çekti. Ertime, BAE Moskova Maslahatgüzarı’nın görüşmeler sırasında Hafter’in yanından hiç ayrılmadığını hatırlattı. Hafter’in görüşmeleri terk etmesine ‘sahadaki milisleri kontrol edemeyişinin’ neden olduğu yorumları yapanlar da var. Libyalı bazı yerel kaynaklara göre Hafter, başta Trablus’un güneydoğusundaki Terhune kentinde bulunan 9. Tugay (El-Kaniyat) olmak üzere, sahadaki kuvvetlerine söz geçiremedi. Trablus’a saldırıların devamını savunan 9. Tugay, anlaşmaya karşı olduklarını sosyal medyadan duyurmuştu. Sözkonusu grup, Hafter milislerinin ülkenin doğusundaki mevzilerine çekilmesinin, askeri ve siyasi konumunu zayıflatacağı endişesini taşıyor. Terhune’nin, UMH yanlısı kentlerle çevrili olması da bu korkuyu besliyor.

BULUŞTUKLARI GÜN KAHİRE'DEKİ ANADOLU AJANSI OFİSİNİNE BASKIN YAPILDI

Mısır'ın darbeci lideri Sisi, Kızıldeniz kenarındaki Barnis Askeri Üssü'nün açılışını BAE Veliaht Prensi Zayed'le birlikte yaptı. Libya'da kaosun devamından sorumlu gösterilen ikilinin buluştuğu gün, Kahire'deki Anadolu Ajansı ofisinin baskına uğraması dikkat çekti.

 

(Yeni Şafak)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ