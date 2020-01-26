26 Ocak 2020 Pazar 15:49:27 | Son Güncelleme: 26 Ocak 2020 Pazar 15:51:11
Darbeci Hafter'e bağlı teröristler Ebu Kıreyn bölgesine yoğun saldırı düzenliyor
UMH güçleri, darbeci Hafter'e bağlı teröristlerin Misrata’nın doğusundaki Ebu Kıreyn bölgesine yoğun saldırı düzenlediğini duyurdu
UMH güçleri, Hafter milislerinin Berlin’de yapılan ateşkes çağrısına rağmen Misrata’nın doğusundaki Ebu Kıreyn bölgesine yoğun saldırı düzenlediğini bildirdi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Darbeci Hafter'e bağlı teröristler Ebu Kıreyn bölgesine yoğun saldırı düzenliyor
- Yeni tip koronavirüs Kanada'da da tespit edildi
- Güney Kore'de yeni tip koronovirüs vakası
- Çin Devlet Başkanı Şi Jinping: Ülkemiz çok ciddi bir durumla karşı karşıyayız
- AB, Elazığ depreminin ardından uydu görüntüleme sistemini devreye soktu