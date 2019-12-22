Darbeci Hafter militanları: Türkiye ile UMH'nin çizdiği deniz sınırları içerisinde, Türk mürettebatın bulunduğu gemiye el konuldu

Libya’da Tobruk merkezli Halife Hafter güçleri, içerisinde Türk vatandaşlarının olduğu ve Grenada bayrağı taşıyan bir geminin ele geçirildiğini öne sürdü.

Rasulhilal Limanı açıklarında el konulan kargo gemisin taşıdığı yükün inceleneceği ifade edildi.

Hafter’e bağlı deniz kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Türkiye ile Mutabakat Hükümeti arasında varılan anlaşma kapsamında çizilen deniz sınırları içerisinde devriye yapan güvenlik güçleri tarafından Libya karasularında seyreden bir gemiye el konulmuştur" denildi.

Hafter güçleri 3 Türk gemiciye ait olduğunu iddia ettiği pasaportları yayınladı

Gemi yükünün denetleneceği ve uluslararası kabul görmüş prosedürlerin uygulanacağı kaydedildi.

Hafter güçlerine bağlı donanmanın komutanı Farac el Mehdevi, geçtiğimiz hafta Türk gemilerini tehdit etmiş, "Gerekli emri aldım, keşif gemileri yaklaşırsa benim yapacağım şey onları kendim batırmak olacak. Bu talimatı General Hafter’den aldım" demişti.

Mutabakatın TBMM’de kabul edilmesinden saatler sonra…

Tobruk merkezli Hafter güçlerinin bu hamlesi, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasının onaylanmasına ilişkin kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesinden saatler sonra geldi.

İki ülke arasında imzalanan mutabakat zaptı, istihbarat, terörle mücadele, savunma sanayi ve göç alanında işbirliğini de kapsıyor.

Independent