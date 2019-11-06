Darbeci Hafter güçleri Trablus'ta hava saldırısı yaptı: 3 ölü
Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), emekli General Halife Hafter liderliğindeki güçlere ait uçakların, başkent Trablus'ta düzenlediği hava saldırısında 3 kişinin öldüğünü duyurdu.
Sağlık Bakanlığı sözcüsü Fevzi Uneyyis, UMH'nin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu'nun Facebook sayfasında yer alan açıklamasında, Hafter güçlerine ait uçakların, Trablus'un güneyindeki Ayn Zara bölgesinde düzenlediği hava saldırısında 3 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.
Hafter güçlerinden ise konuya ilişkin açıklama yapılmadı.
Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de Burkan el-Gadab adıyla karşı operasyon başlatmıştı.
AA
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