Danimarka'da Türk imamlar resmi nikah yetkisini ilk kez kullandı
Danimarka'da Kilise Bakanlığı'nın tanıdığı resmi nikah kıyma yetkisini Türk imamlar, ilk kez kullandı. Nikah kıyma yetkisinin DTDV'ye bağlı camilerde uygulanacağı da belirtildi.
Danimarka Kilise Bakanlığı tarafından 2006 yılından bu yana inanç toplumları arasında sayılan Danimarka Türk Diyanet Vakfı (DTDV) ve çatısı altında faaliyet gösteren camiler, bakanlığın tanıdığı resmi nikah kıyma yetkisini ilk kez kullandı.
CAMİDE İLK RESMİ NİKAH
Bu kapsamda ilk resmi nikah, DTDV çatısı altında faaliyet gösteren İshöj Mevlana Camisi'nde, Vildan Öztemur ve Muhittin Yıldırım çiftine kıyıldı.
Nikah töreninde Kopenhag Din Hizmetleri Müşaviri Hüseyin Gündoğar ve çiftin yakınları hazır bulundu. Din görevlisi Faik Uslu tarafından kıyılan nikahın ardından çiçeği burnunda çifte DTDV tarafından Kur’an-ı Kerim ve hat sanatından bir plaket hediye edildi.
DTDV'DE BAĞLI CAMİLERDE KIYILABİLECEK
Vakıf'tan yapılan açıklamada, nikah kıyma yetkisinin DTDV’ye bağlı camilerde uygulanacağı ve bu hizmetten faydalanmak isteyenlerin vakıf ile iletişime geçebileceği belirtildi.
(AA)
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