Danimarka'da Müslümanlara yönelik provokasyon! Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı

  • Bist 100
    95325.2
  • Dolar
    6,2784
  • Euro
    7,0253
  • Altın
    320,6780
İstanbul
4 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
HSK, bir hakim ile iki savcıyı meslekten ihraç etti HSK, bir hakim ile iki savcıyı meslekten ihraç etti
İşte Süper Lig'de seyircisiz oynanacak maçlar İşte Süper Lig'de seyircisiz oynanacak maçlar
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı!
Hanımı barışma teklifini kabul etmeyince üzerine benzin döküp kendini yaktı Hanımı barışma teklifini kabul etmeyince üzerine benzin döküp kendini yaktı
En çok yaşlılar ve hastaları etkiliyor En çok yaşlılar ve hastaları etkiliyor
İstanbul'un alışveriş caddeleri olumlu sinyaller veriyor İstanbul'un alışveriş caddeleri olumlu sinyaller veriyor
Borsa İstanbul'dan hisse fiyatlarındaki aşırı oynaklığa tedbir Borsa İstanbul'dan hisse fiyatlarındaki aşırı oynaklığa tedbir
Gaziantep FK'da Sumudica dönüyor Gaziantep FK'da Sumudica dönüyor
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Şampiyonluk yarışındaki takımlar karşı karşıya geliyor Şampiyonluk yarışındaki takımlar karşı karşıya geliyor
Koronavirüs endişesiyle Formula 1 iptal edildi Koronavirüs endişesiyle Formula 1 iptal edildi
Sanayi üretimi ocakta yıllık bazda yüzde 7,9 arttı Sanayi üretimi ocakta yıllık bazda yüzde 7,9 arttı
Adana'da 5 lira için 7 kişi yaralandı, 1 kişi tutuklandı Adana'da 5 lira için 7 kişi yaralandı, 1 kişi tutuklandı
Benzine 55 kuruşluk indirimin ardından ikinci büyük indirim geliyor! Bu geceden itibaren... Benzine 55 kuruşluk indirimin ardından ikinci büyük indirim geliyor! Bu geceden itibaren...
TBMM'ye ay sonuna kadar ziyaretçi kabul edilmeyecek TBMM'ye ay sonuna kadar ziyaretçi kabul edilmeyecek
Brent petrolün varili 33,97 dolar Brent petrolün varili 33,97 dolar
Koronavirüs Uludağ'ı da vurdu Koronavirüs Uludağ'ı da vurdu
Bakan Varank: Benzine yüzde 3 etanol karıştırma zorunluluğu 3 aylığına askıya alındı Bakan Varank: Benzine yüzde 3 etanol karıştırma zorunluluğu 3 aylığına askıya alındı
Kapan-8 Ağrı Dağı-Çemçe-Madur operasyonu başlatıldı Kapan-8 Ağrı Dağı-Çemçe-Madur operasyonu başlatıldı
İkna edilerek teslim olan PKK'lı teröristin kırmızı bültenle arandığı belirlendi İkna edilerek teslim olan PKK'lı teröristin kırmızı bültenle arandığı belirlendi
Suudi Arabistan'da korku rejiminden kaçış Suudi Arabistan'da korku rejiminden kaçış
Dolar kuru güne nasıl başladı? Dolar kuru güne nasıl başladı?
İtalya'da 'kuzey-güney' kavgası İtalya'da 'kuzey-güney' kavgası
Meteoroloji'den uyarı! sıcaklık düşüyor, kuvvetli sağanak geliyor Meteoroloji'den uyarı! sıcaklık düşüyor, kuvvetli sağanak geliyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

02 Haziran 2019 Pazar 11:25:38 | Son Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 10:36:18

Danimarka'da Müslümanlara yönelik provokasyon! Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı

Danimarka'da İslam karşıtı aşırı sağcı Stram Kurs yanlıları, iftar yapılan meydanda Kur'an-ı Kerim yakarak İslam ve Müslüman karşıtı sloganlar attı. Bir otelin balkonuna da "Avrupa Bizim" yazılı pankart asan kişiler olay yerine gelen polis tarafından uzaklaştırıldı.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen iftar programını protesto eden aşırı sağcılar, Kur'an-ı Kerim yaktı ve "Avrupa Bizim" yazan pankart açtı.

Hayırseverlerin organizasyonundaki "Belediye Meydanı'nda İftar" programı, Kopenhag Belediye Meydanı'nda düzenlendi.

Her yıl düzenlenen iftar, aşırı sağcı bir grubun protestosuna sahne oldu.

Aşırı sağcı Stram Kurs (Sıkı Yön) lideri Rasmus Paludan ve partililer, iftar saatinde belediye meydanına gelerek burada Kur'an-ı Kerim'i yaktı.

Akşam ezanının okunmasının ardından meydanı gören bir otelin balkonuna "Avrupa bizim" yazılı pankart asan aşırı sağcılar, megafon ile İslam ve Müslüman karşıtı sloganlar attı.

Olay yerine gelen polis, pankartı kaldırdıktan sonra aşırı sağcıları bölgeden uzaklaştırdı.

Aşırı sağcılar, yaptıkları eylemi Youtube üzerinden canlı yayınladı.

Öte yandan kendilerini "Barış Bekçileri" olarak adlandıran Danimarkalılar da sarı yelekler giyerek meydanın etrafında iftar bitene kadar bekledi.

İftara katılanlara destek veren Danimarkalılar, aşırı sağcılara tepki gösterdi.

Yoğun güvenlik önlemi altında gerçekleşen ve yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı iftar, yapılan duaların ardından sona erdi.

(AA)

EN ÇOK OKUNAN HABERLER