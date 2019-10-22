Daha fazla doğum yapamayacak

HAP YASAKLANDI

12 yaşında para karşılığı evlendirildikten 2 yıl sonra doğum yapan kadın, alışılmadık derecede büyük yumurtalıkları olduğunu ve doğum kontrol haplarının sağlık sorunlarına yol açabileceğini öğrendi. Bunun ardından sürekli hamile kaldı. Şu ana kadar 4 kez ikiz, 5 kez üçüz, 5 kez de dördüz çocuk dünyaya getirdi. Nabatanzi, yerel halk tarafından “dünyanın en doğurgan kadını” ilan edildi.

GENETİK KAYNAKLI

Kampala'daki Mulago Hastanesi'nde çalışan doktor Charles Kiggundu, Nabatanzi’nin doğurganlığının kalıtımsal olduğunu belirtti. Sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olan kadının rahmi, doğum yapmasının yasaklanmasının ardından, doktorlar tarafından alınarak hamile kalması önlendi. Çocuklarını okutmak için birçok iş yapan 40 yaşındaki kadın “Onlar benim çocuklarım ve hepsini seviyorum” dedi.