Daha fazla doğum yapamayacak
Uganda’da 4 kez ikiz, 5 kez üçüz, 5 kez de dördüz olmak üzere, toplam 44 çocuk dünyaya getiren 40 yaşındaki Mariam Nabatanzi’nin rahmi, doktorlar tarafından alındı.
HAP YASAKLANDI
12 yaşında para karşılığı evlendirildikten 2 yıl sonra doğum yapan kadın, alışılmadık derecede büyük yumurtalıkları olduğunu ve doğum kontrol haplarının sağlık sorunlarına yol açabileceğini öğrendi. Bunun ardından sürekli hamile kaldı. Şu ana kadar 4 kez ikiz, 5 kez üçüz, 5 kez de dördüz çocuk dünyaya getirdi. Nabatanzi, yerel halk tarafından “dünyanın en doğurgan kadını” ilan edildi.
GENETİK KAYNAKLI
Kampala'daki Mulago Hastanesi'nde çalışan doktor Charles Kiggundu, Nabatanzi’nin doğurganlığının kalıtımsal olduğunu belirtti. Sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olan kadının rahmi, doğum yapmasının yasaklanmasının ardından, doktorlar tarafından alınarak hamile kalması önlendi. Çocuklarını okutmak için birçok iş yapan 40 yaşındaki kadın “Onlar benim çocuklarım ve hepsini seviyorum” dedi.
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