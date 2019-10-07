Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye Suriye'nin siyasi birliğini desteklemektedir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından Suriye ve güvenli bölge konularında değerlendirmede bulundu.

Kalın, "Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini desteklemektedir. Türkiye'nin işgal ya da demografiyi değiştirmek gibi bir niyeti yoktur. Bunu Suriye'nin kuzeydoğusunda PKK/YPG yapmıştır. Bunu düzeltmenin zamanı gelmiştir. Türkiye, Kürtleri de öldüren ve onlara baskı uygulayan bir terör örgütüyle mücadele etmektedir." ifadesine yer verdi.

Güvenli bölgenin iki amaca hizmet edeceğini belirten Kalın, "Bunlar, terörist unsurları yok ederek Türkiye'nin sınırlarının korunması ve mültecilerin evlerine dönmesidir." değerlendirmesini yaptı.

Kalın, Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesine de değinerek "Türkiye, DEAŞ ile mücadeleyi de sürdürecektir ve örgütün herhangi bir şekilde geri dönmesine izin vermeyecektir." mesajını paylaştı.