Tüm gözler oradaydı... Erdoğan ve Putin'den ortak açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jukovski Uluslararası Havaalanına Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ile diğer ilgililer tarafından karşılandı. MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın Açılış Töreni'ne katılan Erdoğan, burada bir konuşma yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Sayın Putin'e nazik daveti için bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Maks 2019 uluslararası havacılık ve uzay fuarına iştirak etmekten memnuniyet duyuyorum. Maks 2019’u kendi alnının lider fuarlarından biri olarak görüyoruz. Bizim de bu sene 14’ncüsünü gerçekleştirdiğimiz IDEF fuarımız var. Gençlerimiz için Teknofest Festivalimiz var.

PUTİN VE TÜM RUS HALKINI BEKLİYORUZ

Geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz festival 550 binden fazla ziyaretçiyi ağırlamıştı. 17-22 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek bu seneki etkinliğe ise 1 milyonun üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. Sayın Putin başta olmak üzere tüm Rus halkını festivalimize beklediğimizi belirtmek istiyoruz.

HAVALİMANLARIMIZ EN ÇOK YOLCU AĞARLAYAN HAVALİMANLARI

İstikbal göklerdedir şiarıyla son dönemde havacılıkta önemli adımlar atıyoruz. THY, küresel ölçekte en geniş hava taşımacılık ağlarından birine sahiptir. Havalimanlarımız en çok yolcu ağırlayan havalimanlarındandır.Temennimiz, İstanbul Havalimanı'nın tüm aşamalarıyla faaliyete geçmesiyle birlikte yıllık 220 milyon yolcuyu ağırlamasıdır. Bunun yanında savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinde söz sahibi bir ülke haline geliyoruz. 2018 yıl sonu itibariyle savunma ve havacılık sektörümüzün toplam ihracatı 2.5 milyar dolara ulaştı.T-129 atak helikopterimiz birçok ülkenin envanterine katmak istediği araçlar arasında. İnsanlı-insansız hava araçlarının üretimi konusunda kısa zamanda büyük mesafeler aldık.

REKOR KIRMAYA DEVAM EDİYORUZ

Türkiye ile Rusya arasındaki samimi, yakın diyalog zengin tarihi geçmişe dayanan çok boyutlu işbirliğinden besleniyor. Rusya'dan ülkemize gelen turist sayısında rekor üstüne rekor kırılmaya devam ediliyor. Bu yıl yaklaşık 6 milyon Rus turistin ülkemizi ziyaret etmesini bekliyoruz. Aramızdaki ticaret hacmi 25 milyar doları geçti, hedefimiz ise 100 milyar dolardır. Havacılık ve uzay teknolojileri alanında Rusya'yla geliştirdiğimiz sinerjinin ikili ilişkilerimizi derinleştireceğine inanıyorum.

PUTİN: İŞBİRLİĞİMİZİN DAHA YOĞUN OLMASINI İSTİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması öncesi söz alan Rusya Devlet Başkanı Putin ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

"Uluslararası havacılık fuarımıza göstermiş olduğunuz yoğun ilgiyi takdirle karşılıyoruz. Ülkemizin büyük potansiyelinin dünya çapında gördüğü takdirin bir işareti olarak algılıyoruz. Rusya, uçak sanayi alanında dünya çapında lider ülkelerden biridir.

Bu işbirliğimizin daha yoğun ve işlevsel olmasını umut ediyoruz. İstiyoruz ki, uluslararası fuarımız alışveriş ve işbirliği için daha fazla ilgi gören bir alan olsun. Bilim, sanatın ve görkemli bir şovun bir araya geldiği çok önemli bir alandır. Bu fuara geleneksel olarak pek çok yabancı ülkeden katılımcılar iştirak etmektedir. Bu defa da Çin Halk Cumhuriyeti fuarımızın ana partneridir.

Gerek helikopter, gerek sivil havacılık, gerek insansız uçaklar konusunda yeni projelerimizi görme fırsatımız bulacaksınız. Bugünkü fuar sahasında Eski Sovyet uçaklarını görme şansını da bulacaksınız. İkinci Dünya Savaşı'nda bulunmuş, sonrasında restore edilerek tekrar uçabilir hale getirilmiş durumdalar. Fuarın son bölümünde ise Rusya'nın yeni uçaklarının katıldığı pilotaj şovunu göreceksiniz."