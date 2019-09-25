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25 Eylül 2019 Çarşamba 15:32:40 | Son Güncelleme: 25 Eylül 2019 Çarşamba 15:50:09

Başkan Erdoğan: Nefret söylemi, fikir özgürlüğü parantezine asla alınmamalı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de 'Nefret Söylemiyle Mücadele Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "Nefret söylemi küresel ölçekte yükselişte olan İslam düşmanlığının en yaygın aracıdır. Sosyal medya, TV programları ve siyasetçi söylemleriyle normalleştiriliyor. İnsanlığa karşı en büyük suçların işlenmesinde önce nefret söyleminin ayak sesleri duyulmuştur." dedi.

ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nefret Söylemiyle Mücadele" temalı konferansta yaptığı konuşmada ''Günümüzde nefret söylemine en fazla maruz kalanlar ne yazık ki Müslümanlardır. Müslüman kadınlar sırf başörtüsü taktıkları için sokakta çarşıda işyerlerinden tacize uğruyor. Nefret söylemi, fikir özgürlüğü parantezine asla alınmamalıdır'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de, Türkiye ve Pakistan ortak ev sahipliğinde "Nefret Söylemiyle Mücadele" temalı konferansta konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Nefret söylemi küresel ölçekte yükselişte olan İslam düşmanlığı ırkçılık ve yabancı karşıtlığının en yaygın aracıdır. Bu tarz söylemler günün her saatinde sosyal medyada siyasetçilerin içe dışa yönelik beyanlarında normalleştirilmektedir. Ruanda'daki katliamları gerçekleştiren batıyı kimse hesaba çekmemiştir. Orada milyonlar öldürülmüştür. Kimse batıya siz böyle bir katliamı nasıl yaptınız dememiştir.

''NEFRET SÖYLEMİNE EN FAZLA MARUZ KALANLAR NE YAZIK Kİ MÜSLÜMANLAR''

Günümüzde nefret söylemine en fazla maruz kalanlar ne yazık ki Müslümanlardır. Müslüman kadınlar sırf başörtüsü taktıkları için sokakta çarşıda işyerlerinden tacize uğruyor. Nefret söylemini bir kez de burada lanetliyorum. Nefret söylemi, fikir özgürlüğü parantezine asla alınmamalıdır.

''AZAD KEŞMİR ADETA BİR AÇIK HAVA HAPİSHANESİNE DÖNDÜRÜLMÜŞ VAZİYETTE''

Şu anda Azad Keşmir adeta bir açık hava hapishanesine döndürülmüş vaziyettedir. Sen nasıl inek eti yersin? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Biz de inek eti yiyoruz. Bir taraftan inanç özgürlüğü diyeceksiniz benim inancımın gereği bu değil. Ben senin inancına saygı duyuyorum. Sen benim inancıma niye saygı duymuyorsun? Bizim ülkemizde domuz eti yiyenler var biz bunlara müdahale etmedik. BM'den nefret söylemine ilişkin veri tabanı oluşturulması fikrini destekliyoruz. İslam'ı terörle bir araya getirmek ahlaksızlıktır böyle bir şey kabul edilemez.''

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