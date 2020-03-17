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17 Mart 2020 Salı 15:40:23 | Son Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 15:45:44

Corona virüsü aşısı için tarih verdi! Dietmar Hopp'tan müjde...

Tüm dünyanın merakla beklediği corona virüsü aşısı müjdesi futbol dünyasından geldi. Tarih verildi...

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınında toplam vaka sayısı 182 bini aştı. Toplamda 7 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği salgında iyileşen hasta sayısı ise 80 bine yaklaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki corona virüs vaka sayısının 47'ye çıktığını dün akşam sosyal medyadan yaptığı paylaşımla açıkladı.

Bu gelişmeler doğrultusunda tüm dünyanın merakla beklediği aşı müjdesi futbol camiasından geldi. Koronavirüs aşısı üzerinde çalışan CureVac şirketinin baş yatırımcısı ve Hoffenheim'ın sahibi Dietmar Hopp, corona virüsü aşısı için tarih verdi. Dietmar Hopp, corona virüsü aşısı hakkında verdiği demeçte, "Sonbahara doğru aşı mevcut hale gelebilir." diyerek yüreklere su serpti.
CureVac şirketinin baş yatırıcımcısı olan Dietmar Hopp, bu gelişmeyi duyurmadan önce ABD Başkanı Donald Trump'ın teklifini reddetmişti.

Alman basını, Donald Trump'ın aşıyı Amerika'da geliştirmek ve orada kullanmak için CureVac şirketine fon teklif ettiğini ancak bu teklifin geri çevrildiğini yazmıştı. Konuyla ilgili konuşan Hopp, corona virüsü aşının bölgesel değil küresel kullanılması gerektiğini savunarak Donald Trump'ı veto etmişti

Dietmar Hopp, "Donald Trump'ın teklifini kabul etmemiz mümkün değildi. Almanya'da geliştirilen bir aşının sadece Amerika'da kullanılması, imkansız. Ben Trump'la konuşmadım, şirketle görüştüler. Bana sordular, olmaz dedim." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump ise ilk aşı denemesinin yapıldığını duyurdu. Kovid-19'a karşı aşı denemesinin ilkinin bugün yapıldığını bildiren Trump, "Bu tarihte en hızlı geliştirilen aşılardan biri." dedi.

Trump, salgının daha ne kadar süreceğine dair soruya, "İyi bir iş çıkarırsak uzmanlar, virüsü yenmemizin temmuz ya da ağustosu bulabileceğini kaydediyor. Ne olacağını göreceğiz belki de daha uzun sürer." yanıtını verdi.

Geçtiğimiz günlerde oynanan Hoffenheim-Bayern Münih maçında Alman taraftarlar, Dietmar Hopp'u protesto etmek amacıyla hakaret için pankartlar açmıştı.

İki takımın oyuncuları ise bu protestoya karşılık maçı bırakmış ve kendi aralarında paslaşarak mücadeleyi tamamlamışlardı.

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