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21 Ekim 2019 Pazartesi 22:14:59 | Son Güncelleme: 21 Ekim 2019 Pazartesi 22:44:22

Çocuk katili Netanyahu, koalisyon hükümetini kuramadı

Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, koalisyon kurmak için gerekli çoğunluğu sağlayamaması sebebiyle hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'e iade etti.

Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yayınladığı video mesajda, koalisyon kurması için tanınan sürenin dolmasına 2 gün kala yeterli çoğunluğu sağlayamadığı için hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'e iade ettiğini belirtti.

MAVİ BEYAZ İTTİFAKI LİDERİ BENNY GANTZ'I SUÇLADI

Terör devleti İsrail'in halkı geniş katılımlı ulusal birlik hükümeti istediğini, İsrail'in de buna ihtiyacı olduğunu dile getiren çocuk katili Netanyahu, tüm çabalarına rağmen bu konuda başarılı olmadığını ifade etti.

 Geniş katılımlı ulusal birlik hükümetinin kurulamaması nedeniyle Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ı suçlayan çocuk katili Netanyahu, "Son birkaç haftada Benny Gantz'ı müzakere masasına getirmek için tüm çabayı gösterdim ama maalesef o (Gantz) bunu her defasında reddetti" ifadesini kullandı.

RİVLİN GANTZ'I GÖREVLENDİRECEK

Çocuk katili Netanyahu'nun kararının ardından kısa bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, koalisyonu kurma görevini Gantz'a vereceğini duyurdu.

Rivlin'den görevi aldıktan sonra Gantz'ın koalisyon hükümetini 28 gün içerisinde kurması gerekiyor. Gantz da hükümeti kurmayı başaramazsa İsrail'de son bir yıl içerisinde üçüncü kez erken seçim kararı alınması bekleniyor.

GENEL SEÇİMDE PARTİLER TEK BAŞINA İKTİDAR ÇOĞUNLUĞUNU YAKALAYAMADI

Terör devleti İsrail'de 17 Eylül'deki seçimlerde 33 milletvekili çıkaran Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı seçimi önde tamamladı.

Mavi-Beyaz'ı 32 milletvekiliyle Netanyahu'nun partisi Likud takip ederken, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku ise 13 milletvekili çıkararak meclisin en büyük üçüncü grubu olmayı başardı.

 Ultra-Ortodoks Yahudileri temsil eden Şas Partisi 9, eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın partisi İsrail Evimiz ise 8 milletvekiliyle mecliste yerini aldı.

Eski Adalet Bakanı Ayelet Şaked'in liderliğindeki Yamina (Sağ) İttifakı ve Birleşik Tevrat Partis yedişer milletvekili çıkardı.

Sol blokta yer alan İşçi Partisi 6 sandalyeye sahip olurken, eski Başbakan Ehud Barak'ın destek verdiği Demokratik Birlik İttifakı 5 milletvekiliyle meclisin en küçük grubu oldu.

Bu yıl ikinci kez yapılan genel seçimde hiçbir parti, 120 sandalyeli mecliste tek başına iktidara gelebilmek için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamamıştı.

AA

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