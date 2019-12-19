Çocuk dansçılara şok teklif

DALGA GEÇİYORLAR

Opera yönetimi, iddialar üzerine soruşturma başlatarak özel bir komisyon kurdu. Soruşturma raporunda, “Çocukların ve ergenlerin ayrımcılıktan, ihmalden ve olumsuz tıbbi etkilerden yeterli derecede korunmadıkları açık” denildi. Rapordaki bu ifadeler, iddiaların doğru olduğu şeklinde yorumlandı. Daha önce de akademideki dansçıların dövüldükleri ve fizikleriyle dalga geçildiği ileri sürülmüştü.