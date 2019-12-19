19 Aralık 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 18 Aralık 2019 Çarşamba 22:05:15
Çocuk dansçılara şok teklif
Viyana Devlet Operası'nın prestijli bale akademisinde, kilolarını kontrol edebilmeleri için çocuklara sigara içmelerinin tavsiye edildiği önü sürüldü.
DALGA GEÇİYORLAR
Opera yönetimi, iddialar üzerine soruşturma başlatarak özel bir komisyon kurdu. Soruşturma raporunda, “Çocukların ve ergenlerin ayrımcılıktan, ihmalden ve olumsuz tıbbi etkilerden yeterli derecede korunmadıkları açık” denildi. Rapordaki bu ifadeler, iddiaların doğru olduğu şeklinde yorumlandı. Daha önce de akademideki dansçıların dövüldükleri ve fizikleriyle dalga geçildiği ileri sürülmüştü.
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