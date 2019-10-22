CNBC’den algı operasyonu: Pompeo’nun sözlerini 'Türkiye’ye askeri harekat’ diye servis ettiler
Amerikan haber kanalı CNBC Pompeo’nun Trump, bölgesel olarak harekata hazır açıklamasını çarpıtırak servis etti.
Geçtiğimiz günlerden Suriye’de güvenli bölge için ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile birlikte Türkiye’ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo CNBC’den Wilfred Frost’a konuştu.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo “Barışı savaşa tercih ederiz. Ama kinetik ya da askeri tutum almak gerekirse, Başkan Trump’ın bu gereği yerine getirmeye hazır olduğunu bilmelisiniz” açıklamasında bulundu.
CNBC ise haberi “Trump, Türkiye’ye karşı askeri harekate hazır” şeklinde çarpıtarak servis etti.
Gazeteci Wilfred Frost’un sorusu üzerine bölgesel olarak askeri müdahaleye yol açabilecek bir örnek vermeyi reddetmesine rağmen Türkiye aleyhine çarpıtması dikkat çekti.
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- CNBC’den algı operasyonu: Pompeo’nun sözlerini 'Türkiye’ye askeri harekat’ diye servis ettiler
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