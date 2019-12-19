Çirkin oyuncu aranıyor! Aşırı kıllı ve kırışık olacak 

YAŞ ŞARTI YOK

Amazon’un, bir milyar dolar bütçeli Yüzüklerin Efendisi dizisinin cast ajansı ilginç bir ilan yayınladı. ‘Yüzün biraz şey mi’ yazan ilanda, Ork rolü için oyuncu arandığı belirtildi. Ajans, ‘tüm yaş ve etnik gruplardan karakteristik yüze sahip ve 'aşırı kıllı’ kişilerin ve 1.52’nin altı ya da 1.95’in üstündekilerin ilana başvurabileceklerini kaydetti. İlanda, “Eğer deri çanta gibi görünüyorsanız ya da aşırı kırışıklığınız varsa bu role uygunsunuz” denildi. Olayların Orta Dünya’nın İkinci Çağı’nda geçecek dizi, hem film üçlemesinde hem de kaynak romanlarda yaşananların öncesini anlatacak.