Çinli Frankeştayn'a 3 yıl hapis

430 BİN DOLAR ÖDEYECEK

He Jiankui, tüp bebek tedavisi yöntemiyle dünyaya gelen ikiz kız bebeklerin DNA'larını değiştirdiği için Çin ve dünya kamuoyundan tepki görmüştü. Bir süredir nerede olduğu bilinmeyen He’nin, Şenzen’de çıkarıldığı mahkemece ‘illegal faaliyetler’ nedeniye suçlu bulunduğu ve 3 yıl hapisle 430 bin dolar para cezasına çarptırıldığı öğrenildi. Aynı davada yargılanan diğer 2 araştırmacıdan Zhang Renli 2 yıl, Qin Jinzhou ise 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.