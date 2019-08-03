  • Bist 100
    99679.4
  • Dolar
    5,5602
  • Euro
    6,2031
  • Altın
    257,6040
İstanbul
21 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Irak Şiilerine göre Kurban Bayramı 12 Ağustos'ta başlayacak Irak Şiilerine göre Kurban Bayramı 12 Ağustos'ta başlayacak
Gırtlak kanseri hastası Dilek Demir'in tek hayali kızıyla konuşmak Gırtlak kanseri hastası Dilek Demir'in tek hayali kızıyla konuşmak
Rusya'da protesto gösterilerine katılan 134 kişi askere alındı Rusya'da protesto gösterilerine katılan 134 kişi askere alındı
Küçükçekmece'de kaza: Kağıt gibi katlandı! Küçükçekmece'de kaza: Kağıt gibi katlandı!
S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit etti S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
Temmuz ayı 'Enflasyon Beklenti Anketi' sonuçlandı Temmuz ayı 'Enflasyon Beklenti Anketi' sonuçlandı
Restore edilen tarihi cami ibadete açıldı Restore edilen tarihi cami ibadete açıldı
İzmir'de trafik kazası: 7 yaralı İzmir'de trafik kazası: 7 yaralı
İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat verdi İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat verdi
Porto Riko Valisi Ricardo Rossello görevini bıraktı Porto Riko Valisi Ricardo Rossello görevini bıraktı
Sudan'da darbeciler ile sivil koalisyon nihai anlaşmaya çok yakın Sudan'da darbeciler ile sivil koalisyon nihai anlaşmaya çok yakın
Son dakika... FETÖ soruşturmasında 41 polis hakkında gözaltı kararı Son dakika... FETÖ soruşturmasında 41 polis hakkında gözaltı kararı
"Trump Afganistan'daki ABD askerlerini 2020 seçimlerine kadar çekmek istiyor" "Trump Afganistan'daki ABD askerlerini 2020 seçimlerine kadar çekmek istiyor"
Elazığ Karakoçan'da orman yangını Elazığ Karakoçan'da orman yangını
Ampulü değiştirecekti... Erzincan'da elektrik akımına kapılan genç öldü Ampulü değiştirecekti... Erzincan'da elektrik akımına kapılan genç öldü
Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun: ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun: ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız
Tepkilerden kaçamadı  Tepkilerden kaçamadı 
'Saç rengime fanlarım karar versin' 'Saç rengime fanlarım karar versin'
Yorgun güzel Yorgun güzel
Şarkıcılığa göz kırpıyor Şarkıcılığa göz kırpıyor
Komando birlikleri sınıra gönderildi Komando birlikleri sınıra gönderildi
Diyarbakırlılar suya hasret Diyarbakırlılar suya hasret
'Bölgenin selameti için güçlü Türkiye' 'Bölgenin selameti için güçlü Türkiye'
Halkbank da faizleri indirdi Halkbank da faizleri indirdi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

03 Ağustos 2019 Cumartesi 07:48:38 | Son Güncelleme: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 08:10:45

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun: ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız

Çin'in yeni Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, ABD ile ülkesi arasındaki "ticaret savaşı"na ilişkin olarak, "ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız." dedi.

Zhang, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere, ABD ve Çin arasındaki "ticaret savaşı"na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çin'in haklarını korumak için gereken her türlü önlemi alacağını belirten Zhang Jun, "ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız." ifadesini kullandı. 

Çin'in pozisyonunun belli olduğunu belirten Zhang, ABD'ye, ticaret konusunda yaşanan gerilime "doğru yollardan doğru çözümün bulunması için doğru yola dönmesi" çağrısında bulundu. 

İki ülke arasında geçen yıl martta başlayan ve karşılıklı gümrük tarifesi misillemelerine sahne olan ticaret savaşı, son olarak Çin'in teknoloji şirketlerine sıçramıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ürünlerine eklenecek yeni gümrük vergisiyle ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ticari müzakereler devam ediyor, bunlar devam ederken ABD, 1 Eylül'den itibaren Çin'den ülkemize gelen 300 milyar dolarlık ürüne küçük bir ilave yüzde 10 gümrük vergisi ekleyecektir. Bu ek vergi, zaten yüzde 25 gümrük vergisi konmuş 250 milyar dolarlık ürünü kapsamıyor. Kapsamlı bir ticari anlaşma için Çin'le pozitif diyaloğumuzu sürdürmek istiyoruz ve iki ülke arasındaki geleceğin parlak olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Kuzey Kore ile nükleer görüşmeler 

Kuzey Kore ile ABD arasındaki nükleer görüşmelere ilişkin de değerlendirmede bulunan Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun, görüşmelerde ilerleme kaydedilebilmesi için Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesi gerektiğini savundu.

Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikası da sorulan Zhang, ülkesinin Uygur Özer Bölgesi, Tibet ya da Hong Kong konusunda içişlerine karışılmasına asla izin vermeyeceğini dile getirdi.

Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikası

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde "eğitim merkezi" adı altında faaliyet gösteren kamplar ile Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

BM İnsan Hakları Konseyine üye 22 ülke, 11 Temmuz'da Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer azınlıklara yönelik muamelesini eleştiren ve kitlesel gözaltıların durdurulması çağrısında bulunan mektup imzalamıştı.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) raporunda da son 2 yılda Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde çok sayıda kişinin "önleyici polisiye tedbir" adı altında suçsuz yere alıkonulduğu ve "siyasi bakımdan tehlikeli" olarak değerlendirilen bireylerin herhangi bir yargı kararı olmaksızın toplama kamplarına gönderildiği belirtilmişti.

BM ve diğer uluslararası örgütler kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken, Çin ise şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi. Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini de geri çeviriyor.

AA

"Trump Afganistan'daki ABD askerlerini 2020 seçimlerine kadar çekmek istiyor"
FETÖ soruşturmasında 41 polis hakkında gözaltı kararı
İhracatta temmuz rekoru
Ya kurulacak ya kurulacak
Bağ-Kur'luya 1800 gün erken emeklilik
Rusya'dan ABD'ye provokasyon suçlaması
Türk zırhlısı Ejder Yalçın'lar, Özbek Silahlı Kuvvetlerinde hizmete girdi
3 gündür kayıp olan 13 yaşındaki Hüseyin'in cansız bedeni bulundu
Pentagon'a fren! Trump dev şirketin kazanmasını istemedi
TÜİK açıkladı! İşte son 15 yılda en çok satılan otomobil markaları
Pençe Harekatı gazisi Uzman Onbaşı Tarık Cür'ü, alkışlarla karşılandı
'NATO, S-400'ü herhangi bir üyesinin sistemine entegre etmeyecek'
Trump, Avrupa'yı terör örgütü DEAŞ ile tehdit etti
Ne yaptın Katar: 1 milyar dolarlık dev hamle
Deniz Türüç resmen Fenerbahçe'de
SAT komandolarımız Akdeniz''de hazır bekliyor: Gerektiğinde müdahale ediyoruz
Bakan Soylu'dan flaş açıklama!
Yolcu otobüsü yandı: İşte yaralıların isimleri
Gökçek 'inanılmaz' deyip duyurdu! Yavaş skandal talimatı verdi...
Yıllar sonra gün yüzüne çıktı! Kadıköy'ün göbeğinde toplu mezar!
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ