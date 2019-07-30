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30 Temmuz 2019 Salı 23:15:41 | Son Güncelleme: 30 Temmuz 2019 Salı 23:18:50

Çin'in Ankara Büyükelçisi Dıng Li: Çin hegemonya peşinde koşmayacak

Çin'in Ankara Büyükelçisi Dıng Li, Çin'in asla hegemonya, genişleme ve güç alanı oluşturmanın peşinde koşmayacağını belirterek, "Büyük ülkelerin eskiden izledikleri 'güçlenince hemen hegemonyaya yönelme' yoluna girmeyeceğiz." dedi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun 92. kuruluş yılı, bir otelde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Resepsiyona, Çin'in Ankara Büyükelçisi Dıng Li, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Genelkurmay İstihbarat Başkanı ve Genelkurmay Genel Sekreteri Tümgeneral İrfan Özsert ile Çin'in Ankara Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Kurmay Albay Çın Çingsong katıldı.

Dıng, burada yaptığı konuşmada, Çin'in, Birleşmiş Milletler (BM) Barışı Koruma Operasyonları için en fazla mali destek sağlayan ikinci ülke konumunda bulunduğunu, mevcut durumda 2 bin 500'den fazla Çin askerinin dünyanın farklı yerlerindeki 7 görev bölgesinde barış gücü görevi icra ettiğini söyledi.

Ülkesinin, BM Güvenlik Konseyi kararları uyarınca üst üste 10 senedir refakat görevini gerçekleştirmek için Aden Körfezi ve Somali sularına deniz filoları gönderdiğini belirten Dıng, "Çin, asla ve asla hegemonya, genişleme ve güç alanı oluşturmanın peşinde koşmayacaktır. Büyük ülkelerin eskiden izledikleri 'güçlenince hemen hegemonyaya yönelme' yoluna girmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

"Olumlu sonuçlar kazanılacak"

Dıng, Çin'in yakın tarihinde yaşadığı işgaller ve iç savaşlardan dersler çıkardığına işaret ederek, "Çin, kendisine özgü orduyu güçlendirme yolunda kararlılıkla ilerleyecek, savunma gücünü ve ordusunu kendi güvenlik ve gelişme konularındaki çıkarlarına uygun biçimde geliştirecek." dedi.

Son yıllarda Çin ile Türkiye arasındaki ilişkilerin sürekli geliştiğine dikkati çeken Dıng, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ayın başında Çin'e yaptığı ziyarette devlet başkanı Şi Cinping ile ikili ilişkilerin pekiştirilmesi konusunda derinlemesine görüş alışverişinde bulunduğunu dile getirdi.

Dıng, iki ülke orduları arasındaki ilişkinin, Çin-Türkiye ilişkilerinin önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, "İnanıyoruz ki iki liderin öncülüğünde iki ordu arasındaki iletişim ve iş birliği durmaksızın ilerletilerek olumlu sonuçlar kazanılacaktır." dedi.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği Savunma Ataşesi Çın Çingsong da Çin ordusunun reform ve düzenleme çalışmalarını durmaksızın sürdürdüğünü, savaşa karşı tamamıyla tedbirli ve hazırlıklı olmaya devam edeceğini söyledi.

AA

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