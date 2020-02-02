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02 Şubat 2020 Pazar 10:42:13 | Son Güncelleme: 02 Şubat 2020 Pazar 12:43:46

Çin'den ülkemize övgü: Türkiye bu olayda kara gün dostu olduğunu gösterdi

Türkiye, vatandaşlarının tahliyesi için "Koca Yusuf" dev askeri kargo uçağını, koronavirüs salgının merkezi olan Çin'in Wuhan iline göndermişti. Tahliyenin yanı sıra Çin'e tıbbi ekipman yardımı da yapması ülke basında geniş yer aldı. Çin'de yapılan yorumlardan en dikkat çekeniyse, "Türkiye, bu olayda kara gün dostu olduğunu gösterdi" ifadeleriydi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını Türkiye'ye getirecek askeri kargo uçağına tıbbi malzeme yüklemişti. Türkiye’nin Çin’e yeni tip koronavirüs salgınına karşı Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M (Koca Yusuf) kargo uçağıyla gönderdiği yardım, ülke basınında yer bulurken, sosyal medya kullanıcıları Türkiye’ye teşekkürlerini iletti. Ülkenin önemli gazetelerinden Halkın Günlüğü, söz konusu gelişmeyi “Türkiye, Çin’e tıbbi malzeme yardımı tedarik ediyor” başlığıyla okuyucularına duyurduğu haberinde, Türkiye’nin salgından koruyan maske ve tıbbi elbiseler gönderdiği bilgisini aktardı.

BAŞKAN ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Haberde, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait A400M kargo uçağının, bu malzemeleri bıraktıktan sonra Vuhan’daki Türk vatandaşlarını şehirden alıp Türkiye’ye götüreceğine dikkat çekildi. Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliği’nden Çin’in sosyal medya platformlarında paylaşılmasının ardından Çinli sosyal medya kullanıcılarından David Zhou, “Teşekkürler Türkiye, kara gün dostu. Türkiye, Çin halkının gerçek dostudur” ifadelerini kullandı. Wang Şinpo da “Teşekkürler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teşekkürler Türk halkı” yorumunu yaptı. Bir kullanıcı da “Salgın bittikten sonra sizi Vuhan’a Huoguo ve Reganmian (Çin’e özgü et ve makarna yemekleri) yemeye beklerim” ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE'DEN KORUYUCU KIYAFET YARDIMI

Türkiye, tahliyeyi gerçekleştiren kargo uçağıyla 1000 biyolojik tehlike tulumu, 93 bin 500 koruyucu filtreli maske, 1000 tek kullanımlık koruyucu kıyafet götürmüştü. 

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