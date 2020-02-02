Çin'den tahliye edilen Avrupa vatandaşlarını taşıyan ikinci uçak Fransa'ya ulaştı

Fransız basınındaki haberlere göre Vuhan'dan hareket eden uçak yerel saatle 14.30 civarında ülkenin güneyindeki Istres Askeri Havalimanı'na indi.

Uçakta Belçika, İsveç, Hollanda vatandaşları ve 65'i de Fransız olmak üzere 250 kişi bulunuyor.

Fransızlar, tedbir amacıyla 14 gün boyunca Marsilya kenti yakınlarındaki Carry-le-Rouet semtindeki bir tatil merkezinde, diğer kişiler ise başka bir tesiste karantina altında tutulacak.

İlk uçak, cuma günü gelmişti

Fransa'nın Vuhan'dan tahliye ettiği 250 Fransız'ı taşıyan ilk uçak, cuma ülkeye gelmişti.

Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, cuma günü düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüsün Avrupa'da yayılması nedeniyle Avrupa Birliği dönem başkanlığını yürüten Hırvatistan'dan AB Sağlık Bakanları toplantısı düzenlenmesini talep ettiğini belirtmişti.

Yeni tip koronavirüs salgını

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka, Filipinler, Hindistan ve Nepal de ülkelerinde virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğrulamıştı.

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Fransa, Kanada, İtalya, İspanya, Rusya, İsveç, ABD, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Finlandiya ve Almanya'ya da sıçramıştı.

Çin'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 304'e, virüs bulaşan kişi sayısı 14 bin 380'e yükselmişti.

(AA)