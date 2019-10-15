Çin'den skandal Türkiye açıklaması

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamada 'operasyonu durdurma ve doğru yola geri dönme' çağırısında bulundu.

Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Şuang, Türkiye tarafından Suriye'nin kuzeyine yönelik başlatılan Barış Pınarı Operasyonu'nu değerlendirdi.

Günlük basın toplantısında açıklamalarda bulunan Geng, operasyonun sonlandırılması konusunda Türkiye'yi küstah bir şekilde uyardı.

Geng, operasyonun sonlandırılması ve "Türkiye'nin doğru olan yola geri dönmesi" çağrısında bulundu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, geçtiğimiz günlerde ülkeyi parçalamaya teşebbüs edecek olanları, "parçalanmış vücutlar ve kırılmış kemiklere" dönüştürmekle tehdit etmişti.

Çin, dünya gündeminde Hong Kong'da süren protestolar ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Müslümanlara yönelik yaptırımları ile dikkat çekiyor. Çin 1 milyon Uygur Türk'ünü toplama kamplarında tutuyor