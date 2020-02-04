Çin'den itiraf: Virüsle mücadelede 'yetersizlikler' ve 'eksiklikler' var

İlk vakası geçen yılın son gününde rapor edilen koronavirüs salgını ile ilgili Çin yönetimi, müdahale konusunda "eksiklik ve yetersizliklerin" bulunduğunu kabul etti. Pekin yönetimi ulusal acil durum yönetiminin geliştirilmesi gerektiği ile ilgili öz eleştiri yaptı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in başkanlık ettiği Politbüro Daimi Komitesi toplantısında, yaban hayvanlarının satıldığı pazarlara yönelik denetim başlatma kararı da alındı. Yasa dışı faaliyet gösteren doğal yaşam pazarlarının ve vahşi hayvan ticaretinin kararlı şekilde yasaklanmasının ve bunlarla mücadele edilmesinin gerekliliğine dikkat çekildi.

İŞTE POLİTBÜRO'NUN ALDIĞI KARARLARIN DETAYLARI

Çin Komünist Partisi Politbürosu, Devlet Başkanı Xi Jinping (Şi Jinping) başkanlığında yaptığı toplantıda, salgınla ilgili gelişmeleri görüştü.

Çin resmi haber ajansı Şinhua'da yer alan habere göre, politbüro, "büyük test" olarak nitelenen salgından dersler çıkardı.

Müdahalede yetersizlikler olduğunu kabul eden Politbüro, acil durum yönetiminin geliştirilmesi gerektiğini açıkladı.

Toplantıda, yaban hayvanlarının yasadışı ticaretinin kesinlikle yasaklanmasının kararlaştırıldığı da bildirildi.

Virüsün ortaya çıktığına benzer pazarlara da sıkı denetim getirileceği aktarılıyor.

Çinli virüs uzmanları, Vuhan kentinde ortaya çıkan virüsün, yarasa kaynaklı olduğunu değerlendiriyor.

YENİ TİP KORONAVİRÜS

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik yürütülen bilimsel çalışmalarda virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almış, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmişti.

AA, BBC TÜRKÇE