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08 Ocak 2020 Çarşamba 14:14:57 | Son Güncelleme: 08 Ocak 2020 Çarşamba 14:19:54

Çin'den itidal çağrısı: Bölgede istikrarı temin etmek tüm dünya için hayati öneme sahip

İran'ın ABD'ye misilleme yapması sonrası bir diğer süper güç Çin'den itidal çağrısı geldi. Orta Doğu'da durumun daha da kötüleşmesinin kimsenin çıkarına olmayacağını belirten Çin yönetimi, gerilimin düşmesi için çaba göstereceklerini kaydetti.

Bakanlık Sözcüsü Gıng Şuang başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, ülkesinin öteden beri ilgili tüm tarafların farklılıklarını, karşılıklı saygı temelinde, diyalog ve müzakere gibi barışçıl yollarla çözmesini savunduklarını söyledi.      

"GERİLİMİN DÜŞÜRÜLMESİ GEREK"

 "Orta Doğu'da durumun daha da kötüleşmesi kimsenin işine gelmez. İlgili bölgenin barış ve istikrarını temin etmek tüm dünya için hayati öneme m sahip." ifadelerini kullanan Sözcü Gıng, durumu yakından takip edeceklerini, tüm ilgili taraflarla yakın iletişimi sürdüreceklerini ve gerilimin düşmesi için çaba
 göstereceklerini kaydetti.     

AA'daki habere göre Gıng, "Orta Doğu'da mevcut durum karmaşık ve hassas. Çin tarafı gelişmeleri yakından takip ediyor, ilgili taraflara soğukkanlılığı sürdürme çağrısında bulunuyor." diye konuştu.     

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