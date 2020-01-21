Çin'deki virüs salgını hızla yayılabilir uyarısı

South China Morning Post gazetesinde yer alan habere göre, Hong Kong Üniversitesinin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile çalışmalar yürüttüğü Bulaşıcı Hastalık Epidemiyolojisi ve Kontrolü Merkezi tarafından yapılan çalışmada, salgının resmi olarak bildirilen rakamlardan daha fazla kişiyi etkilediği öne sürüldü.

Yeni koronavirüsün, virüsün ortaya çıktığı Hubey eyaletinin Vuhan kentinden Çin ana karasındaki diğer 20 şehre yayıldığının kaydedildiği çalışmada, bu virüsün, yılbaşından bu yana Vuhan'da 1343, diğer 20 şehirde de 116 kişiye bulaştığı tahmininde bulunuldu.

Çalışmada ayrıca, 31 Ocak'a kadar ana karadaki 5 büyük şehirde en az 10 yeni vakanın ortaya çıkacağı tahminine yer verildi.

Çalışmanın lideri Profesör Gabriel Leung ve ekibi, Çin dışı ülkelerde görülen 4 vakayı temel alarak, Vuhan'daki tahmini vaka sayısını hesapladı.

Vuhan'daki tahmini sayı, daha sonra Çin'in diğer bölgelerine yayılan vakaların sayısını hesaplamak için kullanıldı.

ÇİN YENİ YILI'NDAKİ SEYAHAT YOĞUNLUĞU VİRÜSÜN YAYILMASINI ARTIRABİLİR



Araştırmacılar, 2019'da Çin Yeni Yılı kutlamaları sırasında Vuhan'dan diğer ana kara şehirlerine hava, tren ve kara yoluyla seyahat eden yolcu sayısı rakamlarından yola çıkarak, bu yıl için ile 10 Ocak - 18 Şubat arasındaki seyahat yoğunluğu sırasında hastalığın ne kadar yayılabileceğini değerlendirdi.

Çalışmada, salgının tek kaynağının Vuhan olacağı ve virüsün kontrol altında tutulduğu varsayımında dahi Pekin, Şanghay, Çongçing, Guangcou ve Şıncın kentlerinin her birinde, tatil dönemi öncesi ve sonrasında ortalama 2'şer vaka görülebileceği öngörüsünde bulunuldu.

Leung, modellemenin virüse bağlı vaka sayılarının gelecek haftalarda artacağını gösterdiğini ancak salgının, önlemler alındıkça yavaş yavaş ivme kaybedeceğini belirtti.

Halka paniğe kapılmamaları çağrısı yapan Leung, ilgili tüm sağlık çalışanlarının tetikte olması gerektiği uyarısında bulundu.

YENİ KORONAVİRÜSTEN KAYNAKLANAN SALGINDA 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ



Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, koronavirüsün dün itibarıyla 77 kişide teşhis edildiğini, ülke genelinde vaka sayısının 291'e çıktığını bildirmişti.

Yeni vakaların 72'sinin Hubey eyaletinde, 2'sinin Şanghay'da, 3'ünün Pekin'de yaşadığı ifade edilmişti.

Zatürre benzeri hastalığa yol açan yeni koronavirüsten kaynaklanan salgında 6 kişinin hayatını kaybettiği ve bu kişilerin, Vuhan kentinden olduğu kaydedilmişti.

Çin'de 25 Ocak itibarıyla başlayacak Çin Yeni Yılı (Bahar Bayramı) dolayısıyla tatillerini memleketlerinde geçirmek isteyen milyonlarca kişi için de risk oluşturuyor.

Ulusal Sağlık Komisyonunca salgını araştırmak üzere görevlendirilen uzman ekibin lideri Zong Nanşan, dün yaptığı açıklamada, zatürre benzeri hastalığa neden olan virüsün, insandan insan geçebildiğini belirtmişti.

Guangdong eyaletindeki 2 kişiye virüsün aile üyelerinden bulaştığının tespit edildiğini aktaran Zong, söz konusu iki kişinin, hastalığın ortaya çıktığı Vuhan kentine gitmediğini ancak aile üyelerinin bu kentten dönmesinin ardından hastalığa yakalandıklarını ifade etmişti.

Virüsün tespit edildiği hastalarla ilgilenen bazı sağlık çalışanlarında da virüse rastlandığı bilgisi paylaşılmıştı.

ÇİN'DE "GİZEMLİ HASTALIK"



Virüsten kaynaklanan salgın, 2002 ve 2003'te yüzlerce kişinin ölümüne yol açan şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) salgınını hatırlattığından ülkede endişeye yol açmıştı.

Çinli yetkililer, gizemli hastalığa ilişkin yapılan ilk incelemelerin, hastalığın SARS, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS), influenza, kuş gribi ve adenovirus olmadığını ortaya koyduğunu ifade etmişti.

Hong Konglu uzmanlar, virüsün genetik yapısının SARS ile yüzde 80 örtüştüğünü de belirtmişti.

Hong Kong, Tayvan, Güney Kore, Japonya ve Tayland'da da bu hastalığın belirtilerini gösteren kişiler tedavi altına alınmıştı.

AA