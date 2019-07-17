Çin'de yolsuzluk suçlusunun lüks eşyaları açık artırmayla satışa sunuldu

  • Bist 100
    99373.7
  • Dolar
    5,6984
  • Euro
    6,3930
  • Altın
    256,4180
İstanbul
21 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kırşehir'e günde 50 ton süt işleyecek tesis kurulacak Kırşehir'e günde 50 ton süt işleyecek tesis kurulacak
Bulgaristan'da 'Breeze 2019' NATO tatbikatı Bulgaristan'da 'Breeze 2019' NATO tatbikatı
Sadakataşı Tanzanya'da 225 katarakt hastasını sağlığına kavuşturdu Sadakataşı Tanzanya'da 225 katarakt hastasını sağlığına kavuşturdu
Körfez’de statüko sarsılıyor Körfez’de statüko sarsılıyor
Süper Lig’de 31 futbolcu bonservisini elinde bulunduruyor Süper Lig’de 31 futbolcu bonservisini elinde bulunduruyor
Diyetisyenlik taban puanları belli oldu mu? Diyetisyenlik başarı sıralaması Diyetisyenlik taban puanları belli oldu mu? Diyetisyenlik başarı sıralaması
"Sihirli notaları" ustalarından öğreniyorlar "Sihirli notaları" ustalarından öğreniyorlar
Öldü sanılan küçük Hiranur yoğun bakımdan çıktı Öldü sanılan küçük Hiranur yoğun bakımdan çıktı
Öldü sanıldı, cenazesi bile yapıldı! 37 gün sonra ilk kez görüntülendi Öldü sanıldı, cenazesi bile yapıldı! 37 gün sonra ilk kez görüntülendi
Fenerbahçe'de, Kamerunlu golcü Clinton N'Jie ismi ön plana çıktı Fenerbahçe'de, Kamerunlu golcü Clinton N'Jie ismi ön plana çıktı
Günay, üniversite hayali ile çalışırken otobüsten düşüp öldü Günay, üniversite hayali ile çalışırken otobüsten düşüp öldü
Dolandırılmaktan son anda kurtuldu Dolandırılmaktan son anda kurtuldu
Demba Ba'dan rakiplere gözdağı Demba Ba'dan rakiplere gözdağı
TYT puanı ile alan bölümler hangileri? 2019 TYT tercih kılavuzu yayınlandı mı? TYT puanı ile alan bölümler hangileri? 2019 TYT tercih kılavuzu yayınlandı mı?
Bakan Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı Maliki ile bir araya geldi Bakan Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı Maliki ile bir araya geldi
İspanya'da gösterime girecek "Ayla" filmi Madrid'de tanıtıldı İspanya'da gösterime girecek "Ayla" filmi Madrid'de tanıtıldı
Fındık üreticisinin gözü TMO'da Fındık üreticisinin gözü TMO'da
Fed Başkanı Powell: Genişlemeyi sürdürmek için uygun şekilde adım atacağız Fed Başkanı Powell: Genişlemeyi sürdürmek için uygun şekilde adım atacağız
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 13 milyar lira verdi TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 13 milyar lira verdi
Çinli şirket, Ukrayna uçak motoru devi Motor Sich'i satın almak için teklif verdi Çinli şirket, Ukrayna uçak motoru devi Motor Sich'i satın almak için teklif verdi
Sagalassos Antik Kenti'ne turist ilgisi Sagalassos Antik Kenti'ne turist ilgisi
Avustralya'da bir balıkçı 50 yıllık şişe mesajı bulundu Avustralya'da bir balıkçı 50 yıllık şişe mesajı bulundu
Nevşehir'de cinayet suçundan 31 yıl hapis suçuyla aranan şüpheli yakalandı Nevşehir'de cinayet suçundan 31 yıl hapis suçuyla aranan şüpheli yakalandı
Vakıf üniversitesi ücretleri ne kadar? Özel üniversite taban puanları belli mi? Vakıf üniversitesi ücretleri ne kadar? Özel üniversite taban puanları belli mi?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:04:49 | Son Güncelleme: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:07:01

Çin'de yolsuzluk suçlusunun lüks eşyaları açık artırmayla satışa sunuldu

Çin’de mahkeme, yolsuzluk suçundan hüküm giymiş bir kişiye ait 19 parça lüks eşyayı internette açık artırmayla satışa sundu.

Çin Komünist Partisinin (ÇKP) resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, Anhui eyaletine bağlı Bengbu Orta Halk Mahkemesi, e-ticaret devi Alibaba bünyesinde faaliyet gösteren Taobao internet sitesinde yolsuzluktan hüküm giymiş bir kişinin 19 parça kişisel lüks eşyasını satışa çıkardı. 

Aralarında dünyaca ünlü saat markaları, kolye, altın yüzük, antika vazoların da bulunduğu eşyalara 200 bin yüen (yaklaşık 165 bin Türk lirası) ila 7,2 milyon yüen (yaklaşık 6 milyon Türk lirası) değer biçildi. Açık artırmaya 52 bin kişi katılırken, bir kolye hariç eşyalar satıldı. 

Açık artırmadaki eşyaların, geçen yıl yolsuzluktan hüküm giyen Anhui Adalet Departmanı Yardımcı Direktörü Çıng Han’a olduğu kaydedilirken, bazı internet kullanıcıları durumu "Ne kadar ucuz olursa olsun yolsuzluk geçmişi olan lüks bir saati almazdım." sözleriyle eleştirdi. 

Çıng Han'a geçen yıl rüşvet ve makamını kötüye kullanmak suçlarından 17 yıl 6 ay hapis, yaklaşık 4 milyon yüen (yaklaşık 3,3 milyon Türk lirası) ceza verilmişti. 

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 2012'de ÇKP liderliğini devralmasının ardından yolsuzlukla mücadele edeceğini açıklamış, yolsuzluğu "partinin hayatta kalmasına karşı bir tehdit" sözleriyle nitelendirmişti.

Ülkede yolsuzluk ve rüşvet suçu işleyen yetkililere, ömür boyu hapis ya da ertelemeli idam cezası verilebilirken, bu suçu işleyenlerin genellikle rüşvet olarak aldıkları gayrimenkul ve lüks eşyalar gibi yasa dışı kazançları devlete devrediliyor.

AA

İstanbul için korkutan deprem senaryosu: 7,5, 7,4 ve 7,2 büyüklüğünde ...
Acılı baba konuştu! Şoför otobüs durmadan kapıyı neden açtı?
Rusya: Türkiye'yle savaş uçağı için görüşebiliriz
Dilencinin üzerinden servet çıktı
Lavrov’dan ABD yorumu: Tango 2 kişiliktir
Öldürülen o terörist örgütün kara kutusuydu!
Türkiye'ye mecbur kalacaklar! Hesaba katmayı unuttular...
Ezeli rakipler arasında savaş kızışıyor! G.Saray'dan flaş hamle
NATO'nun gizli raporu ifşa oldu! İlginç Türkiye detayı...
Son dakika... S-400'lerin sevkiyatı devam ediyor! 14. uçak da Ankara'ya indi
20 yıldır kara delikleri görüntülemek için çalışıyor
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli yağış uyarısı geldi
İnanılmaz olay! Bu araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Almanlar yazdı: Orduyu hazırla! Rusya bu ülkelere saldırabilir
Veto kalktı! Galatasaray'a Emre Mor müjdesi
Diyarbakır'da korkunç olay! Yılan bu hale getirdi...
Şok olay! Genç kız halk otobüsünde ölüme böyle gitti
Kıvanç Tatlıtuğ’un bonservis bedeli 575 bin lira!
PKK'ya darbe üstüne darbe! 7 terörist etkisiz hale getirildi
Yevhen tamam, sıra Schalke’de
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ