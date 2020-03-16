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16 Mart 2020 Pazartesi 11:02:09 | Son Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 11:35:25

Çin'de virüsle mücadele! 15 dakikada sonuç veren korona virüs testi

Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan corona virüs için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Çin'in Hefei eyalatinde 15 dakikada sonuç verebilen corona virüs testi geliştirildi. Parmaktan alınan az miktar kanın test çubuğunun üzerine damlatılmasıyla test sonucuna ulaşılıyor

Çin'in Hefei eyalatinde 15 dakikada sonuç verebilen corona virüs testi geliştirildi. Parmaktan alınan az miktar kanın test çubuğunun üzerine damlatılmasıyla test sonucuna ulaşılıyor.

Çin'in Hefei eyaletinde bulunan bir şirket corona virüsü 15 dakikada tespit edebilen bir test geliştirdi.

KAN DAMLASIYLA SONUÇ VERİYOR

Şekil olarak gebelik testini andıran çubuk test kiti, üzerine hastadan alınan kanın damlatılmasıyla sonuç veriyor.

Test çubuğunun üst kısmında yer alan göstergede sonucun 'negatif' ya da 'pozitif' olduğuna ilişkin bir çizgi beliriyor.

Çin'in Xinhua haber ajansında yer alan habere göre klinik testlerde, test kitinin doğruluğu test edildi. Şirketin yaptığı açıklamaya göre yakın bir dönemde testler Çin pazarında olacak.

Testlerle ilgili haber, Çin Ankara Büyükelçiliği tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

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