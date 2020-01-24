Çin'de ulaşım yasağı uygulanan şehir sayısı 9'a yükseldi: 32 milyon insanın etkilenecek

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi, salgından 853 kişi etkilendi.

Salgın vakası sayısında Hubey eyaleti 444 kişiyle başı çekerken, bunu 32 vaka ile Guangdong, 27 Vaka ile Cıciang eyaletleri takip ediyor. Enfekte sayısı başkent Pekin’de 26, Şanghay’da ise 20 oldu.

Hubey’de karantinaya alınan kent sayısı 9'a çıktı

Vuhan’ın başkenti Hubey’de karantinaya alınan kent sayısı 9'a çıktı. Eyaletteki Vuhan, Huanggang, Icou, Şienning kentleri ile ilçe büyüklüğündeki Çıbi, Şientao, Cıciang, Çienciang kentlerinde metro, otobüs ve feribot seferlerinin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Şanghay'daki Disneyland'in cumartesi gününden itibaren kapatılacağı duyuruldu.

Pekin, tüm yeni yıl kutlamalarının iptal edildiğini açıkladı.

Kaynağın yarasa ya da yılan olduğundan şüphe ediliyor

Daha önce virüsün Wuhan’da yasa dışı hayvanların satıldığı bir pazardan yayıldığı tespit edilmişti.

Çin medyasında yer alan haberlere göre virüsün kaynağı yarasa ya da yılan olabilir.

Bazı uzmanlar ise virüslerin porsuk sıçanlarından gelmiş olabileceği görüşünde.

Bu nedenle ülkenin pek çok yerinde kümes hayvanlarının dahi satışının yasaklandığı açıklandı.

Virisün türü ne?

Çin'de hastalardan viral örnekler alındı ve laboratuvarda analiz edildi. Hem Çin hem de Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yetkilileri, enfeksiyonun bir koronavirüs olduğu sonucuna vardı.

Virüs şu an 2019-nCoV veya sadece "Yeni Koronavirüs" olarak adlandırılıyor.

Koronavirüsler geniş bir virüs ailesine mensup ancak sadece 6 tanesinin insanları enfekte ettiği biliniyordu.

Çin'in virüsün insandan insana bulaşabildiğini açıklamasının ardından bu sayı 7'ye yükseldi.

Koronavirüs nedir? Belirtileri neler?

Koronavirüsler, solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan bir grup virüs.

Daha önceki koronavirüs örneklerinin ortak belirtileri arasında ateş, öksürük, nefes darlığı semptomlarıyla ciddi akut solunum hastalığı ortaya çıkıyor.

Bazı hastalarda ishal, bulantı, kusma şeklinde sindirim sistemi bulguları da tabloya eşlik ediyor. Birçok hastada zatürre ve böbrek yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlar gelişiyor.

Virüs kolay bulaşıyor mu?

Dünya Sağlık Örgütüne göre koronavirüsler yakın temasla kolayca yayılabiliyor.

Enfekte kişiyle aynı ortamda yaşamak veya bakımını yapmak, mikroplarla kirlenmiş yüzey ve eşyalara temas etmiş ellerle ağız, burun ve gözlere dokunmak, hapşırma, öksürme ve konuşma esnasında havaya atılan damlacıkların solunum yoluyla alınmasıyla virüs insanlara geçebiliyor.

Türkiye risk altında mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'deki Korona virüsüyle ilgili, "Şu an Türkiye için herhangi bir riskin söz konusu olmadığını özellikle belirteyim" dedi.

Virüsle ilgili Sağlık Bakanlığı'nın bir risk değerlendirme toplantısı yapılacağını açıkladı.

Dünya genelinde önlemler artıyor

Çin'in ardından diğer Asya ülkeleri ve ABD'de de virüsün görülmesinin ardından önlemler artırıldı.

Japonya'da hükümet salgın riskini değerlendirmek ve kontrol altına almak için bakanlıklar arasında koordinasyon başlatıldığını duyurdu.

Güney Kore'de bir kişide virüsün tespit edilmesinin ardından, hasta Seul'ün hemen batısındaki Incheon şehrinde devlet tarafından işletilen bir hastanede tecrit edildi.

ABD'deki 3 havalimanında Çin'in merkezinden gelen yolcular taranmaya başlandı.

İngiltere'de başkent Londra’nın en işlek havaalanı Heathrow’da Çin’den gelenler için ayrı bir alan kurulacağı açıklandı.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Çin’deki etkilenen bölgeden Heathrow'a doğrudan gelen uçuşlar olduğunu ve ek önlemler için duyuru yapıldığını belirtti.

Çin ile sınırı olan ve güçlü ticaret bağları bulunan Rusya’nın bu virüse karşı hazırlık yaptığını belirten Bakan Yardımcısı Kraevoy, Çin sınırındaki ticaret bölgelerinde sağlık birimleri ile Çin’den Rusya’ya ihraç edilen ürünlerin kontrollerinin arttırıldığını ve ülke genelinde kamuoyuna karşı virüs konusunda kamunun basın aracılığıyla bilgilendirilmeye çalışıldığını ifade etti.

Kuzey Kore, Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle yabancı turistlerin ülkeye girişini geçici olarak durdurdu.

TRT Haber, AFP, Reuters