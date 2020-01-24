Çin'de ulaşım yasağı uygulanan şehir sayısı 9'a yükseldi: 32 milyon insanın etkilenecek

  • Bist 100
    121273
  • Dolar
    5,9477
  • Euro
    6,5639
  • Altın
    298,2250
İstanbul
7 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Yunan medyasından hadsiz açıklama: Türkiye'den yapılan açıklama 'saldırı! Yunan medyasından hadsiz açıklama: Türkiye'den yapılan açıklama 'saldırı!
Avustralya Açık'ta 15 yaşındaki Coco Gauff, son şampiyon Naomi Osaka'yı eledi Avustralya Açık'ta 15 yaşındaki Coco Gauff, son şampiyon Naomi Osaka'yı eledi
Kasımpaşa, Anıl Koç'u kadrosuna kattığını açıkladı Kasımpaşa, Anıl Koç'u kadrosuna kattığını açıkladı
Burak Yılmaz'la yapılan sözleşme yeni yönetimi şok etti Burak Yılmaz'la yapılan sözleşme yeni yönetimi şok etti
Nagatomo'nun Bologna'ya transferine pasaport engeli Nagatomo'nun Bologna'ya transferine pasaport engeli
Japonya ve Sinapur'da 'yeni tip koronavirüs' vakaları görüldü Japonya ve Sinapur'da 'yeni tip koronavirüs' vakaları görüldü
Mustafa Cengiz'den bu akşam saat 17:00'de basın toplantısı düzenleyecek Mustafa Cengiz'den bu akşam saat 17:00'de basın toplantısı düzenleyecek
Başkan Erdoğan'ın el yapımı ayna hediyesi, Merkel'i şaşkına çevirdi Başkan Erdoğan'ın el yapımı ayna hediyesi, Merkel'i şaşkına çevirdi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AP'nin yeni döneminde ülkemize karşı tarafsız ve objektif bir tutum sergilemesini bekliyoruz Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AP'nin yeni döneminde ülkemize karşı tarafsız ve objektif bir tutum sergilemesini bekliyoruz
FETÖ davasında Eski Genelkurmay Adli Müşavirleri Köse ve Kaldırımcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis FETÖ davasında Eski Genelkurmay Adli Müşavirleri Köse ve Kaldırımcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis
Musk, Tesla'dan voleyi vurdu Musk, Tesla'dan voleyi vurdu
Darbeci komutan darbe girişiminden önce harekete geçmiş Darbeci komutan darbe girişiminden önce harekete geçmiş
FETÖ sınav sorularını 'reçete' adıyla dağıtmış FETÖ sınav sorularını 'reçete' adıyla dağıtmış
STK'lardan Şeyh Sabri'nin Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırılmasına tepki STK'lardan Şeyh Sabri'nin Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırılmasına tepki
Kh ne demek? Bl ne demek? İşte askeri kısaltmalar ve anlamları Kh ne demek? Bl ne demek? İşte askeri kısaltmalar ve anlamları
Merkel: Türk-Alman Üniversitesi Türk-Alman ortaklığını simgelemektedir Merkel: Türk-Alman Üniversitesi Türk-Alman ortaklığını simgelemektedir
Bakanlık, 21 bin müteahhidi yeterliliklerine göre gruplandırdı Bakanlık, 21 bin müteahhidi yeterliliklerine göre gruplandırdı
Yemek kartı sektörü 200 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor Yemek kartı sektörü 200 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor
HSK Başkanvekili Yılmaz: 400 hakim savcı ile ilgili soruşturma var HSK Başkanvekili Yılmaz: 400 hakim savcı ile ilgili soruşturma var
AB başkanları Brexit anlaşmasını imzaladı AB başkanları Brexit anlaşmasını imzaladı
Dünya genelinde 657 milyon çocuk hala okuma yazma bilmiyor Dünya genelinde 657 milyon çocuk hala okuma yazma bilmiyor
Filipinler Devlet Başkanı Duterte: Sizi uyarıyorum. Eğer bu hatayı düzeltmezseniz, Ziyaretçi Kuvvetler Anlaşması'nı lağvederim Filipinler Devlet Başkanı Duterte: Sizi uyarıyorum. Eğer bu hatayı düzeltmezseniz, Ziyaretçi Kuvvetler Anlaşması'nı lağvederim
Piyade nedir? Piyade Eğitim Tugayı nedir? Piyade nedir? Piyade Eğitim Tugayı nedir?
FETÖ'nün askeri yargı yapılanma davasında 2 kişiye müebbet hapis! FETÖ'nün askeri yargı yapılanma davasında 2 kişiye müebbet hapis!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

24 Ocak 2020 Cuma 09:19:57 | Son Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 09:41:10

Çin'de ulaşım yasağı uygulanan şehir sayısı 9'a yükseldi: 32 milyon insanın etkilenecek

Çin'de korona virüsü nedeniyle ulaşım yasağı uygulanan şehir sayısı 9'a yükseldi. Hızla yayılan virüsten 32 milyon insanın etkilenmesi bekleniyor

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi, salgından 853 kişi etkilendi.

Salgın vakası sayısında Hubey eyaleti 444 kişiyle başı çekerken, bunu 32 vaka ile Guangdong, 27 Vaka ile Cıciang eyaletleri takip ediyor. Enfekte sayısı başkent Pekin’de 26, Şanghay’da ise 20 oldu.

Hubey’de karantinaya alınan kent sayısı 9'a çıktı

Vuhan’ın başkenti Hubey’de karantinaya alınan kent sayısı 9'a çıktı. Eyaletteki Vuhan, Huanggang, Icou, Şienning kentleri ile ilçe büyüklüğündeki Çıbi, Şientao, Cıciang, Çienciang kentlerinde metro, otobüs ve feribot seferlerinin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Şanghay'daki Disneyland'in cumartesi gününden itibaren kapatılacağı duyuruldu.

Pekin, tüm yeni yıl kutlamalarının iptal edildiğini açıkladı.

Kaynağın yarasa ya da yılan olduğundan şüphe ediliyor

Daha önce virüsün Wuhan’da yasa dışı hayvanların satıldığı bir pazardan yayıldığı tespit edilmişti.

Çin medyasında yer alan haberlere göre virüsün kaynağı yarasa ya da yılan olabilir.

Bazı uzmanlar ise virüslerin porsuk sıçanlarından gelmiş olabileceği görüşünde.

Bu nedenle ülkenin pek çok yerinde kümes hayvanlarının dahi satışının yasaklandığı açıklandı. 

Virisün türü ne?

Çin'de hastalardan viral örnekler alındı ve laboratuvarda analiz edildi. Hem Çin hem de Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yetkilileri, enfeksiyonun bir koronavirüs olduğu sonucuna vardı.

Virüs şu an 2019-nCoV veya sadece "Yeni Koronavirüs" olarak adlandırılıyor.

Koronavirüsler geniş bir virüs ailesine mensup ancak sadece 6 tanesinin insanları enfekte ettiği biliniyordu.

Çin'in virüsün insandan insana bulaşabildiğini açıklamasının ardından bu sayı 7'ye yükseldi.

Koronavirüs nedir? Belirtileri neler?

Koronavirüsler, solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan bir grup virüs.

Daha önceki koronavirüs örneklerinin ortak belirtileri arasında ateş, öksürük, nefes darlığı semptomlarıyla ciddi akut solunum hastalığı ortaya çıkıyor.

Bazı hastalarda ishal, bulantı, kusma şeklinde sindirim sistemi bulguları da tabloya eşlik ediyor. Birçok hastada zatürre ve böbrek yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlar gelişiyor.

Virüs kolay bulaşıyor mu?

Dünya Sağlık Örgütüne göre koronavirüsler yakın temasla kolayca yayılabiliyor.

Enfekte kişiyle aynı ortamda yaşamak veya bakımını yapmak, mikroplarla kirlenmiş yüzey ve eşyalara temas etmiş ellerle ağız, burun ve gözlere dokunmak, hapşırma, öksürme ve konuşma esnasında havaya atılan damlacıkların solunum yoluyla alınmasıyla virüs insanlara geçebiliyor.

Türkiye risk altında mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'deki Korona virüsüyle ilgili, "Şu an Türkiye için herhangi bir riskin söz konusu olmadığını özellikle belirteyim" dedi.

Virüsle ilgili Sağlık Bakanlığı'nın bir risk değerlendirme toplantısı yapılacağını açıkladı.

Dünya genelinde önlemler artıyor

Çin'in ardından diğer Asya ülkeleri ve ABD'de de virüsün görülmesinin ardından önlemler artırıldı.

Japonya'da hükümet salgın riskini değerlendirmek ve kontrol altına almak için bakanlıklar arasında koordinasyon başlatıldığını duyurdu.

Güney Kore'de bir kişide virüsün tespit edilmesinin ardından, hasta Seul'ün hemen batısındaki Incheon şehrinde devlet tarafından işletilen bir hastanede tecrit edildi.

ABD'deki 3 havalimanında Çin'in merkezinden gelen yolcular taranmaya başlandı.

İngiltere'de başkent Londra’nın en işlek havaalanı Heathrow’da Çin’den gelenler için ayrı bir alan kurulacağı açıklandı.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Çin’deki etkilenen bölgeden Heathrow'a doğrudan gelen uçuşlar olduğunu ve ek önlemler için duyuru yapıldığını belirtti.

Çin ile sınırı olan ve güçlü ticaret bağları bulunan Rusya’nın bu virüse karşı hazırlık yaptığını belirten Bakan Yardımcısı Kraevoy, Çin sınırındaki ticaret bölgelerinde sağlık birimleri ile Çin’den Rusya’ya ihraç edilen ürünlerin kontrollerinin arttırıldığını ve ülke genelinde kamuoyuna karşı virüs konusunda kamunun basın aracılığıyla bilgilendirilmeye çalışıldığını ifade etti.

Kuzey Kore, Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle yabancı turistlerin ülkeye girişini geçici olarak durdurdu.

TRT Haber, AFP, Reuters

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ