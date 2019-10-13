13 Ekim 2019 Pazar 11:44:09 | Son Güncelleme: 13 Ekim 2019 Pazar 11:49:40
Çin'de restoranda gaz patlaması: 6 ölü, 9 yaralı
Çin’in doğusundaki bir restoranda meydana gelen gaz patlaması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Şinhua haber ajansı, Ciangsu eyaletinin Vuşi kentine bağlı Şişan bölgesinde bulunan bir restoranda yerel saatle 11.00 sularında gaz patlaması meydana geldiğini duyurdu.
Patlamada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 6'sı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Patlamanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Bulgaristan Başbakanı Borisov: Brüksel, Türkiye'ye saldırgan tavrını bıraksın
- Hollanda televizyonundan Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler
- Bosna Hersek'te İslam Birliği Başkanı Kavazovic oldu
- Irak Başbakanı, gösterilerdeki şiddetin araştırılması için komisyon kurdu
- Irak Başbakanı, gösterilerdeki şiddetin araştırılması için komisyon kurdu