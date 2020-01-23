Çin'de ortaya çıkan 'Korona Virüsü' Singapur'a sıçradı

Yerel basında çıkan haberlere göre, Singapur Sağlık Bakanlığı, 20 Ocak'ta ailesiyle Singapur'a gelen Vuhan'da yaşayan 66 yaşındaki Çinli bir erkekte yeni tip koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlık, yoldayken boğazı ağrıyan, ertesi gün ateşi çıkan ve öksürmeye başlayan Çinli hastanın karantinaya alındığını duyurdu.

Hastaya yapılan testlerin bugün çıkan sonuçlarının, yeni tip koronavirüs taşıdığını ortaya koyduğu belirtildi.

Çinli adamın yakın temas içinde bulunduğu kişilerin ve uçakta yakınında oturanların da izinin sürüldüğü, 37 yaşındaki oğlunun ise "şüpheli vaka" olarak müşahade altına alındığı kaydedildi.

KORONAVİRÜS SALGINI NEDiR?

Çin'de 571 kişiye, şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) ile benzerliği bulunan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) bulaşmış, 17 kişi bu nedenle hayatını kaybetmişti.

Dün itibarıyla Hong Kong ve Makao Özel İdari Bölgelerinde 1'er kişide saptanan virüs, ABD, Japonya, Güney Kore'de 1'er, Tayland'da 3 kişide tespit edilmişti.

Vuhan'da dün havaalanı ve tren istasyonları giden yolculara kapatılmış ve toplu ulaşım askıya alınmıştı.