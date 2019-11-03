Çin'de metroya görgü ayarı

BEBEK VE HASTALAR MUAF

Pekin, Şanghay gibi büyük şehirlerdeki metrolarda daha önce yürürlüğe giren gayri medeni davranışlar, Çin geneline yayılıyor. 1 Nisan 2020’den itibaren, yiyecek ve içecek tüketimiyle, dışarı ses veren elektronik cihazların kulaklıksız kullanımını yasak olacak. Alınan karardan bebekler ve hastalar muaf tutulacak. Önümüzdeki günlerden itibaren söz konusu yasakla ilgili halkı bilinçlendirmek için karikatür ve afişler hazırlanarak, metro istasyonlarıyla vagonlarına yerleştirilecek. Daha önce metrolarda yemek yemek olağan bir davranış olarak kabul görülüyor, kulaklık takmadan telefonlarından dizi, film izleyen kişilere sıkça rastlanıyordu.