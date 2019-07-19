19 Temmuz 2019 Cuma 15:21:03 | Son Güncelleme: 19 Temmuz 2019 Cuma 15:23:12
Çin'de kömür gazlaştırma tesisinde meydana gelen patlamada çok sayıda kişi yaralandı
Çin'de bir kömür gazlaştırma tesisinde patlama meydana geldi. Çok sayıda kişinin yaralandığı ve yerleşim yerlerinin hasar gördüğü patlamada, ilk belirlemelere göre ölü olmadığı belirtildi.
Patlama, Çin´in Henan bölgesindeki Sanmenxia şehrinde bulunan bir kömür gazlaştırma tesisinde meydana geldi. Patlamanın sonucunda mantar şeklinde yükselen dumanın görüntüsü amatör kameralarca kaydedildi.
Yerel medya, ilk belirlemelere göre çok sayıda yaralı olduğunu, yerleşim yerlerinin zarar gördüğünü bildirdi. Patlamada, hayatını kaybeden olup olmadığı henüz bilinmiyor.
DHA
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- Çin'de kömür gazlaştırma tesisinde meydana gelen patlamada çok sayıda kişi yaralandı