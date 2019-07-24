24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:58:49 | Son Güncelleme: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:01:42
Çin'de heyelan: 11 ölü
Çin'in güneybatısında meydana gelen heyelanda 11 kişi yaşamını yitirdi, 34 kişiden ise haber alınamıyor.
Çin Merkezi Televizyonunun (CCTV) haberine göre, ülkenin Guicou eyaletine bağlı Guiyang kentinde bulunan Liupanşui kasabasında meydana gelen toprak kaymasında 11 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi kayboldu.
Heyelanın gerçekleştiği kasabada 21 ev yıkıldı. Kurtarma ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
(AA)
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