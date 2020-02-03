Çin'den ABD'ye suçlama: Paniği artırmayın!

  • Bist 100
    119028
  • Dolar
    5,9854
  • Euro
    6,6161
  • Altın
    303,4290
İstanbul
0 / 5
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
AK Parti'den Rusya çıkışı: 'Bilgi verilmedi' iddiası rejimi uluslararası arenada aklamaya dönük bir yaklaşımdır AK Parti'den Rusya çıkışı: 'Bilgi verilmedi' iddiası rejimi uluslararası arenada aklamaya dönük bir yaklaşımdır
Megane makyajlı yüzü ile karşınızda Megane makyajlı yüzü ile karşınızda
Türkiye'den yerli otomobil için yeni hamle! Dünyada bir ilk olacak Türkiye'den yerli otomobil için yeni hamle! Dünyada bir ilk olacak
Tevfik Göksu'dan Yeşim Meltem Şişli skandalı için flaş açıklama: Bir an önce görevden alınmalıdır Tevfik Göksu'dan Yeşim Meltem Şişli skandalı için flaş açıklama: Bir an önce görevden alınmalıdır
İslam İşbirliği Teşkilatı'dan Trump'ı kızdıracak karar İslam İşbirliği Teşkilatı'dan Trump'ı kızdıracak karar
İstanbul E-5 İncirli mevkiinde korkunç yangın! Trafik durdu İstanbul E-5 İncirli mevkiinde korkunç yangın! Trafik durdu
AB'den Esed rejimine çağrı: Sivil halka saldırıları durdur AB'den Esed rejimine çağrı: Sivil halka saldırıları durdur
Bakan Akar, Harekat Merkezi’nde birlik komutanlarıyla toplandı Bakan Akar, Harekat Merkezi’nde birlik komutanlarıyla toplandı
Bakan Varank: 2020 güçlü büyümeyi yakalayacağımız bir yıl olacak Bakan Varank: 2020 güçlü büyümeyi yakalayacağımız bir yıl olacak
Emniyetten tartışılan bekçi maaşlarına ilişkin açıklama Emniyetten tartışılan bekçi maaşlarına ilişkin açıklama
Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları
Güney Kore akrobasi ekibi, Korona virüs nedeniyle Singapur Airshow'a katılmama kararı aldı Güney Kore akrobasi ekibi, Korona virüs nedeniyle Singapur Airshow'a katılmama kararı aldı
Enflasyon sepeti güncellendi Enflasyon sepeti güncellendi
Savcıdan dev vurgun! Meslektaşlarını bile dolandırdı Savcıdan dev vurgun! Meslektaşlarını bile dolandırdı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Bütün öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Bütün öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum
Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori... Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori...
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Bütün öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Bütün öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum
Galatasaray'da Andone geri döndü, Falcao antrenmana katıldı Galatasaray'da Andone geri döndü, Falcao antrenmana katıldı
Trabzonspor'un yıldızı Obi Mikel'e ırkçı saldırı Trabzonspor'un yıldızı Obi Mikel'e ırkçı saldırı
Manisa FK'nın yeni hocası Cihat Arslan oldu Manisa FK'nın yeni hocası Cihat Arslan oldu
Sinemaseverler ocak ayında yerli filmlere ilgi gösterdi Sinemaseverler ocak ayında yerli filmlere ilgi gösterdi
Çin'den ABD'ye suçlama: Paniği artırmayın! Çin'den ABD'ye suçlama: Paniği artırmayın!
AB kendi geleceği için Türkiye ile ilişkilerini düzeltmeli AB kendi geleceği için Türkiye ile ilişkilerini düzeltmeli
Trump'ın 'barış' vizyonu: Kimliksiz, topraksız ve bağımlı Filistin Trump'ın 'barış' vizyonu: Kimliksiz, topraksız ve bağımlı Filistin

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

03 Şubat 2020 Pazartesi 15:52:52 | Son Güncelleme: 03 Şubat 2020 Pazartesi 15:56:28

Çin'den ABD'ye suçlama: Paniği artırmayın!

Çin hükümeti, ABD yönetimini koronavirüs salgını nedeniyle paniği artırmakla suçladı. Çin'e göre seyahat engeline gerek yok.

Wuhan kentinde ortaya çıkan ve şu ana kadar 361 kişinin ölümüne neden olan korona virüsü salgınıyla mücadele eden Çin yönetimi, ABD'yi korona virüsü salgını nedeniyle vatandaşlarına seyahat kısıtlamaları getirmesiyle korkuyu arttırmak ve panik oluşturmakla suçladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying yaptığı açıklamada, Washington'un "durmadan" panik yaydığını öne sürdü. Salgın konusunda oluşan panik nedeniyle Amerika'yı suçlayan Chunying, ABD'nin panik havasını tüm dünyaya yaydığını ifade etti. Chunying, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) ticaret ve seyahat yasaklarına karşı çıktığını kaydederek, "ABD gibi güçlü salgın önleme yetenekleri ve tesisleri bulunan ülke, WHO tavsiyelerine aykırı aşırı kısıtlamalar uygulanmasına öncülük ediyor" dedi. Chunying, diğer ülkelere yaptığı çağrıda makul, sakin ve bilime dayalı yargılarda bulunmaları gerektiğini dile getirdi.

Öte yandan ABD, korona virüsü vakalarının artmasının ardından Çin'e seyahat yasağı getiren ilk ülke olmuştu.

"SEYAHAT ENGELİNE GEREK YOK"

Dünya Sağlık Örgütü de acil durum ilan etmesine rağmen ticaret ve seyahat yasağına gerek olmadığını kaydetti. İsviçre'nin Cenevre kentinde açıklamalarda bulunan WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da seyahat yasaklarının gereksiz olduğunu ifade ederek, "Uluslararası seyahat ve ticarete gereksiz yere müdahale eden tedbirler için bir neden yok. Tüm ülkeleri kanıta dayalı ve tutarlı kararlar uygulamaya çağırıyoruz" dedi. Çin temsilcisi de uluslararası toplumun yeni virüs salgınını nesnel, adil bir şekilde ele alması gerektiğini ve halk arasında "kasten panik oluşturulmaması" gerektiğini belirtti.

 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ